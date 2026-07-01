Pildītās gaļas pankūkas: recepte sātīgām pusdienām vai vakariņām 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
“Lai pankūkas izdotos, jāņem vērā, ka mīklas konsistence ir svarīgāka par receptes precīziem gramiem,” teic “Restorānu servisa skolas” konditore Valērija Čudova.
Lai pankūkas būtu plānas un elastīgas, ieteicams izmantot parastos kviešu miltus, jo pilngraudu milti piešķirs sātīgāku garšu, bet tās būs blīvākas, savukārt bezglutēna milti var tās padarīt trauslākas. Lai pankūkas neplīstu, iejauktās sastāvdaļas ieteicams vienmēr atpūtināt (10–30 minūtes). Savukārt, lai izvairītos no kunkuļiem, svarīga sastāvdaļu jaukšanas secība, norāda konditore.
Pirmās bļodā iesit olas un, tās kuļot, piepilina nedaudz piena, tad pieber sāli, cukuru un miltus. Visu samaisa līdz biezai konsistencei un tikai tad pielej atlikušo pienu, beigās nedaudz eļļas vai kausēta sviesta. Pankūkas būs vēl labākas, ja miltus pirms lietošanas izsijās.
Sastāvdaļas
400 g maltās liellopa gaļas
50–70 ml saldā krējuma vai buljona
20 g sviesta
1 sīpols
1 ķiploka daiviņa
sāls, pipari
nedaudz rīvēta siera
Pagatavošana
Sīpolus sīki sagriež un apcep sviestā, līdz tie viegli zeltaini. Pievieno malto gaļu un cep, nepārtraukti maisot un gaļu irdinot, līdz tā gatava. Pievieno smalki sakapātu ķiploku, sāli un piparus. Pielej saldo krējumu vai buljonu un mazliet pasautē, lai pildījums kļūst sulīgs. Pannu noceļ no uguns un ļauj masai nedaudz atdzist.
Pildījumam jābūt sulīgam – ja nepieciešams, var pievienot vēl nedaudz krējuma vai rīvētu sieru.
Pankūkas vidū ar ēdamkaroti liek pildījumu un to aizloka. Pildītās pankūkas apcep vai liek cepamtraukā, pārlej ar krējumu un cep cepeškrāsnī 180 grādos 15 minūtes.