Kūpināta vista ar rīsiem un vienu slepeno sastāvdaļu, kas maina garšu
Salātu sastāvdaļas var mainīt, izvēlēties kaut ko citu, piemēram, konservētu kukurūzu vai zirnīšus, svaigos gurķus, olīvas. Pievieno arī slepeno sastāvdaļu – citrona sulu.
Sastāvdaļas
150 g gareno rīsu
1 dzeltenā paprika
1 sarkanā paprika
2 tomāti
2 selerijas kāti
150 g kūpinātas vistas (vai tītara) filejas
zaļumi: dilles, pētersīļi, lociņi, piparmētra
150 g bezpiedevu jogurta
2 desertkarotes citrona sulas
sāls, pipari
Pagatavošana
Katliņā uzvāra rīsus, nokāš sietā, uzlejot aukstu ūdeni, atdzesē. Selerijas kātus sagriež plānas šķēlītēs, papriku un tomātus – gabaliņos, arī kūpināto vistu. Sasmalcina zaļumus (pēc izvēles) un samaisa ar jogurtu, piespiežot klāt citrona sulu. Sāli un piparus pieber pēc garšas (atkarīgs no kūpinātās vistas asuma). Visas sastāvdaļas liek lielā bļodā, pārlej mērci un samaisa.