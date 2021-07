Pasta sūtījumu saņemšana no trešajām valstīm – Lielbritānijas, Krievijas, Ķīnas un citām – no šodienas kļūst krietni sarežģītāka un arī krietni dārgāka darbība. Foto: Ieva Čīka/LETA

Pat sīkākie internetveikalu pirkumi kopš šodienas tiek aplikti ar nodokli







Ieva Ēvalde, "Latvijas Avīze"

Pat sīkākie internetveikalu pirkumi, kas pa pastu tiek sūtīti no Ķīnas, Apvienotās Karalistes, Krievijas un citām tā dēvētajām trešajām valstīm, kopš šodienas tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Visiem, kas gaida šādu paciņu tuvākajās dienās un turpmāk, ir jārēķinās, ka pie sūtījuma būs iespējams tikt tikai pēc tam, kad aizpildīta muitas deklarācija un samaksāti nodokļi.

Prasība maksāt PVN un muitot visas trešajās valstīs iegādātās preces kopš šodienas ir spēkā visā Eiropas Savienības teritorijā. Līdz ar to apiet šos noteikumus neizdosies arī tad, ja ir iecere, piemēram, pasūtīt preces uz adresi Lietuvā.

Muitas deklarācijas būs jāiesniedz par visām precēm, kas ar pasta vai kurjerpasta starpniecību tiks saņemtas kā dāvanas. Ja komercsūtījuma vērtība būs līdz 150 eiro, par to Latvijas valsts budžetā būs jāmaksā 21% PVN, bet par dārgākām precēm – arī ievedmuitas nodoklis atbilstoši preces kodam noteiktajai nodokļa likmei.

Noteiktām preču grupām tiks piemērots akcīzes nodoklis.

Savukārt preces, kas tiks saņemtas kā dāvanas, ar PVN tiks apliktas, ja to vērtība pārsniegs 45 eiro, bet par 150 eiro dārgākām dāvanām tiks piemērots arī ievedmuitas nodoklis.

Rada lietotni ­atmuitošanai

“Latvijas Pastā”, ar kura starpniecību piegādāto atmuitojamo sūtījumu skaits šogad ir krietni palielinājies breksita dēļ, prognozē, ka jauno noteikumu iespaidā muitojamo sūtījumu apjoms varētu pieaugt pat 125 reizes.

Lai izvairītos no pārpratumiem un sastrēgumiem, “Latvijas Pasts” piedāvā klientiem sūtījumu atmuitošanai izmantot tikko izstrādātu lietotni “atmuito.pasts.lv”. Ja “Latvijas Pastam” tiks piegādāts muitojams sūtījums, paziņojumā klientam par iespēju to saņemt tiks ietverta individuāla saite uz lietotni “atmuito.pasts.lv”.

Informācija par muitojamo sūtījumu, kas būs “Latvijas Pasta” rīcībā, izmantojot jauno lietotni, muitas deklarācijas elektroniskajā veidlapā tiks ietverta automātiski.

Par sūtījuma saņemšanu “Latvijas Pasta” klientiem, tāpat kā līdz šim, tiks nosūtīta mobilā telefona īsziņa. To gan ir iespējams izdarīt tikai tad, ja norādīts korekts saņēmēja mobilā tālruņa numurs.

Citā gadījumā sūtījuma adresāts saņems drukātu paziņojumu pastkastītē. Sūtījuma saite uz lietotni “atmuito.pasts.lv” katram sūtījumam tiks veidota unikāla, līdz ar to lietotnē tiks atvērta tikai konkrētajam sūtījumam atbilstoša atmuitošanas forma.

Atkarībā no sūtījuma vērtības būs veikts arī nepieciešamais maksājamo nodokļu aprēķins. Sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro bez akcīzes precēm tas būs PVN aprēķins no sūtījuma vērtības. Savukārt sūtījumiem vērtībā virs 150 eiro lietotne piedāvās iespēju pievienot deklarēšanai nepieciešamos dokumentus (rēķinu, maksājuma uzdevumu u. c.).

Papildus PVN un muitas maksājumiem par “Latvijas Pasta” lietotnes izmantošanu muitas formalitāšu kārtošanai tiks noteikts līdz viena eiro liels pakalpojuma tarifs.

Sūtījumus būs iespējams atmuitot arī klātienē – pasta nodaļās, tomēr samaksa par šo pakalpojumu būs ievērojami augstāka: 3,99 eiro. “Latvijas Pasta” jaunajā lietotnē klientam būs iespēja arī atteikties no muitas dokumentu kārtošanas un papildu maksājumu veikšanas, ja viņš nevēlas saņemt konkrēto sūtījumu. Par šādu lēmumu ar lietotnes “atmuito.pasts.lv” starpniecību varēs paziņot “Latvijas Pastam”.

Tāpat arī lietotne piedāvā iespēju atteikties no sūtījuma atmuitošanas pakalpojuma, ja klients vēlas pats aizpildīt muitas deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro bez akcīzes precēm Valsts ieņēmumu dienests prasa iesniegt vienkāršotas formas muitas deklarāciju. Ja iecerēts to darīt pašrocīgi, ir vērtīgi pirms deklarācijas aizpildīšanas noskatīties VID mājaslapā izvietoto videopamācību, kur dokuments tiek aizpildīts soli pa solim.

Gaida liktenīgu pavērsienu

Latvijas kurjerpasta kompānijas pagaidām izturas nogaidoši pret jauno tirgus situāciju, kas prasa muitot visas trešajās valstīs iegādātās preces no pirmā centa.

“Primāri lūgsim klientiem izmantot EDS atmuitošanas iespējas,” skaidro “Omniva” vadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare.

“Savukārt izņēmuma gadījumos, ja klientam nebūs iespējas izmantot EDS, mēs piedāvāsim arī kādu individuālu risinājumu.”

Vai par šo pakalpojumu tiks prasīta papildu samaksa, arī tas ir atkarīgs no pieprasījuma apjoma, un “Omniva” par šo jautājumu vēl lems.

Savukārt “DPD Latvija” valdes priekšsēdētājs Jānis Grants skaidro, ka uzņēmums apkalpo samērā nedaudz sūtījumu no trešajām valstīm. Par īpašas sūtījumu muitošanas lietotnes izstrādi, līdzīgi kā to ir darījis “Latvijas Pasts”, “DPD” sola domāt tad, ja tirgus situācija parādīs – šādu sūtījumu īpatsvars “DPD” piegādēs jūtami aug.

Sūtījumu piegādes kompānijas arī cer, ka ar laiku situāciju interneta pirkumu laukā vienkāršāku varētu padarīt “Import One-Stop Shop” jeb IOSS – jaunais režīms preču distances tirdzniecībai, kas tāpat tiek ieviests no šodienas.

Tas paredz, ka trešo valstu interneta veikali, reģistrējoties kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un izveidojot šeit pārstāvniecību, jau pirkuma veikšanas brīdī kopā ar priekšapmaksu par preci aprēķina un iekasē PVN, kas vēlāk tiek pārskaitīts preces saņēmēja valsts budžetā.

Turklāt, strādājot IOSS sistēmā, interneta veikals uzņemas parūpēties par sūtījumu atmuitošanu. Līdz ar to preču saņēmējiem Eiropas Savienībā tiktu aiztaupītas rūpes par muitas formalitāšu kārtošanu un nodokļu samaksu, jo visi maksājumi tiktu veikti jau preces iegādes brīdī.

Pievienošanās IOSS gan nav spiesta lieta, un pagaidām lielākie trešo valstu interneta veikali nav to izdarījuši. Situācija tomēr jau drīz var mainīties: tirgus dalībnieki zina stāstīt, ka, piemēram, Ķīnas interneta tirdzniecības milzis “AliExpress” gatavojoties pievienoties IOSS.

