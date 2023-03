Foto: Shutterstock

Pirmdienas rītā Latvijā ir daļēji mākoņainas debesis un daudzviet, bet galvenokārt Kurzemē, īslaicīgi snieg, vietām Kurzemē snieg intensīvi, liecina meteoroloģiskā informācija.

Vējš galvenokārt lēni pūš no dienvidiem un rietumiem. Gaisa temperatūra -3..-8 grādi, piekrastē vietām -1 grāds.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem sniega segas biezums Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes piekrastē pārsvarā nav lielāks par desmit centimetriem, bet Vidzemes un Latgales lielākajā daļā tas sasniedz 15-35 centimetrus.

Dziļākais sniegs saglabājas Priekuļos un Alūksnē – attiecīgi 36 un 42 centimetri.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, pūš dienvidu, dienvidrietumu vējš trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -4..-7 grādi, naktī lidostā termometra stabiņš noslīdēja līdz -9 grādiem. Sniega segas biezums novērojumu stacijā pilsētas centrā ir desmit centimetri.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdienas pēcpusdienā LVĢMC novērojumu tīklā bija no +2,7 grādiem Pāvilostā līdz -2,9 grādiem Alūksnē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5.martā bija +21 grāds Spānijā un +23 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -32 grādi Skandināvijas ziemeļos un -35 grādi Krievijas ziemeļos.

Pirmdien Latvijā uzspīdēs saule un īslaicīgi snigs, daudzviet snigs intensīvi un puteņos, iespējams arī pērkona negaiss.

Sinoptiķi prognozē, ka vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, mākoņi ar stipriem nokrišņiem dažviet izraisīs vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Saulainos brīžos pēcpusdienā gaiss iesils līdz -1..+2 grādiem.

Rīgā dažbrīd gaidāms sniegs, brīžiem spīdēs saule, lēnu dienvidu vēju nomainīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādam.

Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 995-999 hektopaskāli jūras līmenī.

Pirmdienas rītā visā Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Tūjai, pa Vidzemes un Valmieras šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu, Bauskas šosejas posmā no Grenctāles līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā no Elejas līdz Olainei, Liepājas šosejas posmā no Liepājas līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Ventspilij un pa Liepājas- Rucavas ceļu.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Daugavpils šosejas posmā no Daugavpils līdz Pļaviņām, pa ceļiem Jēkabpils- Rēzekne- Terehova un Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža, pa Kokneses šoseju un Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 126 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Dažviet joprojām noteikti atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 47 grants ceļu posmos.

Labrīt.

☁️Šodien laiks būs mākoņains, brīžiem arī skaidrosies.

☂️Palaikam sniegs, slapjš sniegs, vietām sniega sega pieaugs vēl par 1-4 cm.

🚗❗️Ceļi būs slideni!

🌬️Lēns līdz mērens R puses vējš.

