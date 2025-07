SHUTTERSTOCK ilustrācija

"Viņi nevēlas neko par to teikt, jo plāno turp sūtīt cilvēkus…" Astrobiologs atklāj, ko patiesībā no mums slēpj NASA







NASA jau ilgstoši apgalvo, ka līdz šim nav atradusi pārliecinošus pierādījumus, kas apliecinātu, ka uz Marsa ir sastopamas jebkādas dzīvības pazīmes. Taču Bekingemas universitātes pētnieks un astrobiologs Barijs Di Gregorio apgalvo pretējo. Viņš norāda, ka NASA īpašumā ir pieejamas fotogrāfijas, kas liecina par dzīvības pazīmēm uz Sarkanās planētas, taču to apzināti tur noslēpumā, vēsta The Sun.

Viņš apgalvo, ka uz Marsu nosūtītie izpētes roboti uzņēmuši fotoattēlus, kuros ir redzamas, viņaprāt, fosilijas – dzīvības pēdas, kas liecina par to, ka uz planētas reiz pastāvējusi dzīvība. Viņš apgalvo, ka pirmo reizi šāds atklājums ticis fiksēts 2018. gadā, kas roboti uzņēma attēlus ar kristālu augšanu, kas pēc viņa domām, varētu būt bioloģiskas izcelsmes.

Otrajā gadījumā 2020. gadā, roboti uzņēma attēlus, kuros bija redzamas formas, kas līdzīgas ciplanētiešiem. Viņš uzskata, ka šie radījumi varētu būt dzīvojuši senajos Marsa okeānos, kas pirms miljoniem gadu varētu būt pastāvējuši uz planētas virsmas.

Zinātnieks uzskata, ka NASA apzināti izvēlējās par to klusēt. Viņš uzskata, ka šī informācija tiek turēta noslēpumā, lai neizraisītu bažas par iespējamo dzīvību uz Marsa: “Kad es redzēju šos attēlus, es nodomāju: “Kas? Ak. mans Dievs.” Es, protams, domāju, ka NASA gatavojas sniegt lielu paziņojumu. Tā vietā viņi rīkojas pretēji. Tāpēc viņi šīs fotogrāfijas vispār neanalizēja. Es domāju, ka viņi nevēlas neko par to teikt, jo plāno turp sūtīt cilvēkus… Ja viņi apgalvotu, ka esam atraduši dzīvību uz Marsa, tā var atšķirties no dzīvības uz Zemes un var būt toksiska vai bīstama astronautiem.”

NASA gan noraida šos apgalvojumus, apgalvojot, ka līdz šim nav atrasti pārliecinoši pierādījumi par dzīvību uz Marsa. Aģentūra arī uzsver, ka turpina izpēti un atsevišķos gadījumos rūpīgi analizē atradumus, kas varētu dot jaunas norādes par planētas pagātni.