Artūrs Toms Plešs Foto: Zane Bitere/LETA

Plešs: Dundagas novada deputātiem ir iespēja vēl vienoties par priekšsēdētāja ievēlēšanu Ieteikt







Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs bija sasaucis Dundagas novada domes deputātus uz ārkārtas sēdi, kurā norādīja uz domes pienākumiem strādāt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un noteica, ka pašvaldības vadītājs un vietnieks pašvaldības deputātiem jāievēlē iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 26. aprīlim.

“Ir daudzi tādi uzdevumi, kuru efektīva izpilde iespējama vienīgi pārzinot vietējos apstākļus – arī vietējo iedzīvotāju vajadzības.

Tieši šādam mērķim Dundagas deputāti tika ievēlēti, uzticoties viņu spējai un vēlmei pieņemt atbildīgus un labus lēmumus domes vadībā, veicinot Dundagas novada attīstību.

Diemžēl jau no gada sākuma pašvaldība nespēj turpināt pilnvērtīgu darbu, īpaši pārstāvot sava novada intereses gan kopā ar citu pašvaldību pārstāvjiem piedaloties jaunās pašvaldības attīstības plānošanā, gan piesakot savus investīciju projektus šobrīd tik plaši piedāvātajiem atbalsta pasākumiem Covid-19 ietekmes mazināšanai un citām programmām. Vēlos atgādināt, ka domes nevēlēšanās un nespēja sakārtot darbu atbilstoši likumā noteiktajam kā sekas izjūt nevis ierēdņi Rīgā, bet deputātu pašu kaimiņi un līdzcilvēki,” skaidroja Plešs.

Ārkārtas sēdē ministrs uzklausīja arī deputātu viedokļus un skaidrojumu par situāciju pašvaldībā, ilgstoši nespējot vienoties par pašvaldības vadītāja un vietnieka amatu kandidātiem. Pašvaldību deputāti norādīja, ka laikā, kad gaidāma deputātu nomaiņa, tiks sāktas sarunas par pašvaldības vadītāja ievēlēšanu.

“Deputāta galvenais uzdevums ir vietējo iedzīvotāju interešu pilnvērtīga pārstāvēšana un, ne mazāk svarīgi, aizstāvēšana. Jūs esat tie, kam novada iedzīvotāji, sagaidot atbilstošu rīcību, uzticējuši vadības grožus, lai vietējās kopienas vārdā rūpētos par pašvaldības attīstību. Laikā, kad daļa darba ņēmēju, uzņēmēju un iedzīvotāju ir spiesti atrasties dīkstāvē globālas pandēmijas dēļ, tādā domes bezdarbība attiecībā uz pilnvērtīga, normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšanu, nav pieņemama,” sēdē norādīja ministrs.

Iepriekš ministrs Plešs saistībā ar Dundagas novada domes vairāku opozīcijas deputātu paziņojumu par mandātu nolikšanu bija sazinājies ar Centrālo vēlēšanu komisiju (CVK), lai apspriestu iespējamo tālāko rīcību pilnvērtīgai pašvaldības darbības nodrošināšanai.

Situācijā, ja kādam sarakstam pietrūkst deputātu kandidātu, tad atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajam CVK nosaka to, no kura kandidātu saraksta ņemams nākamais deputāts.

Tiklīdz tiks saņemts oficiāls iesniegums no Dundagas novada vēlēšanu komisijas, ka kādā no sarakstiem pietrūkst nākamo kandidātu, CVK ir gatava bez kavēšanās nosaukt to, no kura kandidātu saraksta uzaicināmi nākamie deputāti.

Dundagas novada dome jau kopš gada sākuma strādā bez domes priekšsēdētāja. Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras beidzās līdz ar Dundagas novada 2021. gada 28. janvāra domes sēdi.

Līdz ar to jaunais domes priekšsēdētājs un vietnieks bija jāievēlē līdz šī gada 28. martam. Tas joprojām nav izdarīts, lai arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairākkārt norādījusi uz Dundagas novada deputātu likumā noteikto pienākumu atbilstošos termiņos ievēlēt pašvaldības vadību.

Šodien īpaši sasauktā Dundagas novada domes ārkārtas sēdē dome nolēma par četru opozīcijas deputātu pilnvaru izbeigšanu, pamatojoties uz attiecīgo deputātu iesniegumiem par mandātu nolikšanu. Iepriekš arī izskanēja paziņojums, ka no konkrētajiem sarakstiem arī tālāk sekojošie kandidāti esot parakstījušies, ka tie atsakās no iespējas kļūt par deputātiem.