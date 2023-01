Plešs: Jo tālāk dzīvo no Ukrainas, jo vairāk parādās jautājums – kādēļ par to maksājam? Ieteikt







Karam ejot jau teju gadu, redzams, ka daudzās valstīs diskusija diemžēl mainās – jo tālāk esam no Ukrainas robežām, jo vairāk sabiedrībā parādās jautājums, kāpēc mēs par to maksājam, cik ilgi par to maksāsim. Līdz ar to no valstu līderiem arī nāk paziņojumi, kas mūsu izpratnē ir, maigi sakot, diskutabli. Šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica Artūrs Toms Plešs, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis, VARAM ministrs (2020-2022).

Ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad karš beigsies, šāds stāvoklis, kāds bija līdz karam, noteikti nevar pastāvēt, spriež Plešs, sakot, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir stāsts par energoresursiem, par pieeju tiem, cita veida iespējām. Plešam šķiet, ka karš parāda, ka straujiem soļiem ejam prom no dabasgāzes resursiem, kas ilgus gadus ir bijis pamats un vēl kādu laiku būs.

Plešs uzskata, ka investīcijas atjaunojamā enerģijā, “zaļajā kursā” iet roku rokā ar mūsu drošības jautājumu, līdz ar to Baltijas valstīm, Ukrainai tuvajām valstīm arī turpmāk būs jābūt ļoti skaļām pozīciju uzturēšanā. “Ja mēs par to nerunāsim, tad par to nerunās neviens.”









Ciemošanās pie ukraiņu karavīriem Donbasā

















































































Ukrainas deokupētās teritorijas