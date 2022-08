Pokaiņu mežs pēc sanitārās meža kopšanas darbu pabeigšanas, 29.07.2022. Publicitātes foto

Pokaiņu mežā pabeigti kopšanas darbi







Pokaiņu meža teritorija ar tūrisma infrastruktūru un taku tīklu aizņem aptuveni 200 hektārus, no tiem 8 hektāros šajā nedēļā pabeigti meža kopšanas darbi, retinot pārbiezinātu egļu audzi. Vienlaikus līdzās takām un ceļiem tika veikta sanitārā meža kopšana – nocērtot bojātos, cilvēku drošību un meža veselību apdraudošus kokus. Šobrīd jauni mežizstrādes darbi Pokaiņu meža teritorijā nav plānoti.

Jau ziņojām, ka Pokaiņu mežā izveidotās takas 15 kilometru garumā no šī gada 1. augusta ikviens varēs izstaigāt bez maksas. Pokaiņu meža teritoriju AS “Latvijas valsts meži” (LVM) turpinās apsaimniekot līdzīgi kā jebkuru no bezmaksas tūrisma un atpūtas vietām, kas ikvienam brīvi pieejamas visā Latvijas teritorijā. Pokaiņu meža teritorijā ir veikta inventarizācija un ir uzskaitīti tur esošie infrastruktūras objekti – gan kāpnes, tiltiņi un informācijas stendi, gan dabas vērtības un akmeņi – visi fiksētie objekti teritorijā tiks saglabāti. Arī apmeklētājiem pieejamo teritoriju nav plānots samazināt.

Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības direktīva paredz, ka 30% no sauszemes teritorijām jābūt aizsargātām, LVM jau tagad aizsargā 33%, tai skaitā ietilpst arī vairāk nekā piektā daļa LVM apsaimniekoto mežaudžu, kuru apsaimniekošanas mērķis ir dabas aizsardzība.

Divdesmitā daļa LVM pārziņā esošo mežu tiek apsaimniekota ar atpūtas un rekreācijas galveno mērķi. Tomēr meža un biotopu kopšana ir nepieciešama arī aizsargājamās teritorijās – dzīvotņu stāvokļa uzlabošanai. Tādēļ LVM ir iesaistīta vairākos starptautiskos projektos ciešā sadarbībā ar Dabas Aizsardzības pārvaldi, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Meža kopšana nepieciešama arī atpūtas teritorijās, lai saglabātu meža vitalitāti un uzlabotu atpūtas iespējas meža apmeklētājiem.

Plānojot atpūtu dabā, visas Latvijas valsts mežos iedzīvotājiem brīvi pieejamās gandrīz 300 bezmaksas atpūtas vietas: vairāk nekā 100 laipas, dabas takas 220 kilometru garumā, purva laipas, lielie LVM skatu torņi un mazie skatu tornīši, kā arī velotakas 125 kilometru garumā ērti atrodamas www.mammadaba.lv.