Policija apkopojusi datus, kāds ir vidējais statistiskais, pie stūres pieķertais dzērājšoferis







Gandrīz visi jeb 94% no pieķertajiem dzērājšoferiem ir vīrieši, šodien Valsts policijas (VP) organizētajā diskusijā par transportlīdzekļu vadīšanu reibuma stāvoklī sacīja VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics. Šodienas tikšanās laikā VP iepazīstināja ar pērn veikto pētījumu, kurš tika veikts par transportlīdzekļu vadīšanu reibuma stāvoklī.

Pērn Latvijā reģistrēti ap 3000 dzērājšoferu, uzsver Rinkevics, bet pats pētījums tika veikts pērnā gada pirmajā pusgadā – analizējot 1500 dzērājšoferus.

94% no pieķertajiem dzērājšoferiem bija vīrieši. Ap 30% no tiem ir vīrieši no 30 līdz 39 gadu vecumam un 69% aizturēšanas laikā vadīja vieglo automašīnu.

Rinkevics uzsver, ka 42% no aizturētajiem vadīja transportlīdzekli bez autovadītāja tiesībām, bet ap 5% aizturēto tiesības nekad nav bijušas.

Savukārt 26% aizturēto dzērājšoferu jau iepriekš tika aizturēti par braukšanu reibumā un gandrīz puse no viņiem to ir darījuši vairākas reizes.

Viņš uzsver, ka neapturot cilvēku laicīgi, viņa pārdrošība un vēlme sēsties pie stūres reibumā palielinās.

Lielākai daļai jeb 67% ticis piemērots naudas sods līdz 5000 eiro. 18% piespriests sabiedriskais darbs, bet tikai 4% – brīvības atņemšana.

VP Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis tikšanās laikā sacīja, ka dienas laikā vidēji tiek aizturēti ap desmit dzērājšoferiem, kuriem alkohola daudzums asinīs pārsniedz 1,5 promiles.