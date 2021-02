Foto: LETA

Policija atteikusies sākt kriminālprocesu par ugunsgrēku, kurā cieta deputāts Kaimiņš







Valsts policija atteikusies sākt kriminālprocesu par ugunsgrēku, kurā 2019.gada nogalē cieta Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš.

Saistībā ar ugunsgrēku Rīgas Brasas iecirknī bija sākta resoriskā pārbaude.

Pārbaudes rezultātā pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu, jo netika konstatēta ļaunprātīga dedzināšana, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Ekspertīze gan netika veikta, taču policija pieņēma paskaidrojumu no cietušā.

Jau ziņots, ka 2019.gada decembra sākumā dzīvokļa ugunsgrēkā Rīgas centrā cietis Saeimas deputāts Kaimiņš.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) toreiz aģentūru LETA informēja, ka VUGD saņēma izsaukumu par to, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Rīgā izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg viens no ēkas dzīvokļiem. Glābēji no sadūmotās ēkas evakuēja septiņus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem.

Kopējā degšanas platība bija 40 kvadrātmetri.

Kaimiņš toreiz presei pastāstīja, ka īrētā dzīvokļa guļamistabā no lampiņām aizdedzies putu matracis. Cenšoties to izmest pa logu, deputāts guvis roku apdegumus, bet spējis evakuēties no dzīvokļa.