Policija Zolitūdē noķer šoferi 2,5 promiļu reibumā, kurš traucē mieru vietējiem iedzīvotājiem, veic bīstamus manevrus Ieteikt







16.jūlijā mirkli pēc pusnakts Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija (RVPP) saņēma zvanu no kāda iedzīvotāja, kurš paskaidroja, ka Zolitūdē kāds “Audi” markas transportlīdzekļa vadītājs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā darbina motoru un skaļi klausās mūziku. Uz notikuma vietu tika norīkota tuvākā RVPP Zemgales pārvaldes autopatruļa.

Piebraucot pie norādītās adreses, policisti pamanīja izsaucēja minēto transportlīdzekli, kas bija novietots stāvēšanai uz ietves. Policistiem tuvojoties automašīnai, no vadītāja puses izkāpa vīrietis manāmā alkohola reibumā. Pēc kā persona likumsargu klātbūtnē apgāja apkārt transportlīdzeklim un iekāpa blakus sēdvietā, izliekoties, ka neko nezinot.

Policisti vīrieti vairākkārt uzrunāja un vairākkārt deva viņam rīkojumu uzrādīt dokumentus, tomēr viņš apgalvoja, ka neesot neko darījis un arī automašīnu vadījis neesot. Kārtības sargi vīrieti brīdināja, ka tādā reibumā vadīt automašīnu ir aizliegts. Vēlāk pārbaudot datus, arī noskaidrojās, ka vīrietim nemaz nav vadīšanas tiesību, proti, tās jau vienreiz ir atņemtas.

Ņemot vērā situāciju, tika pieņemts lēmums uz notikuma vietu izsaukt Valsts policijas darbiniekus, kuri pārņēma darbu adresē. No izsaucēja noskaidrojās, ka automašīna kādā brīdī tomēr bija kustībā, bet braukšanas faktu fiksēt neizdevās, līdz ar to nebija pamata un nepieciešamo pierādījumu, lai personu varētu saukt pie atbildības par braukšanu dzērumā.

Pašvaldības policija par stāvēšanu uz ietves vīrietim piemēroja administratīvo sodu 30 eiro apmērā.

Neskatoties uz to, ka vadītājs tika brīdināts, trīs stundas vēlāk pašvaldības policijas darbinieki, patrulējot naksnīgajās Rīgas ielās Zolitūdē, ievēroja to pašu, proti, pirms pāris stundām sastapto, “Audi” markas transportlīdzekli, kas atradās jau kustībā. Vadītājs veica bīstamus manevrus un uzreiz tika apturēts. Vīrietis mēģināja izsprukt no atbildības un skaidroja, ka neesot vadījis automašīnu, taču šoreiz viņam tas neizdevās.

Uz notikuma vietu atkārtoti tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri vīrietim veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā. Pārbaudē vadītājam tika konstatēts 2,5 promiļu reibums. Pēc kā vīrietis nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola reibumā, ir paredzēta kriminālatbildība, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.