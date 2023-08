Polija pieprasa skaidrojumu, kādēļ Baltkrievijas divi helikopteri ielidojuši Polijas teritorijā un eskalē spriedzi uz robežas

Polija steidzamā kārtā izsaukusi uz Ārlietu ministriju Baltkrievijas vēstniecības pilnvaroto lietvedi, pēc tam kad divi Baltkrievijas helikopteri, pēc visa spriežot, bija pārkāpuši Polijas gaisa telpu.

Polijas mediji otrdien vēstīja, ka divi Baltkrievijas helikopteri netālu no Polijas-Baltkrievijas robežas pārlidojuši pāri Bjalovežas pilsētai.

Helikopteru fotogrāfiju publicējusi arī vietējā brīvprātīgā Elīza Kovaļčika.

Neatkarīgie izmeklētāji konstatējuši, ka helikopteri Mi-24 un Mi-8 Polijas teritorijā ielidojuši vismaz trīs kilometru dziļumā, tad apgriezušies un aizlidojuši atpakaļ uz Baltkrieviju.

Polijas varasiestādes sākotnēji noliedza gaisa telpas pārkāpšanas faktu un apgalvoja, ka izsekošanas sistēmas Baltkrievijas helikopterus nav piefiksējušas.

Poland accused Belarus of violating its airspace

Two Belarusian helicopters violated the airspace of Poland near Białowieża, reported the Ministry of National Defense of the republic. The helicopters crossed the border "at a very low altitude, which made it difficult for radar… pic.twitter.com/JyhgWfKZnI

