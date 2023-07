“Tagad situācija ir vēl bīstamāka” Polijas premjerministrs preses konferencē paziņo, ka “Vagner” algotņi virzās tuvāk Suvalku koridoram

Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis nācis klajā ar paziņojumu saistībā ar “Vagner” grupas algotņiem – pieejamā informācija liecina, ka grupējums ir pārvietots tuvāk Suvalku koridoram.

“Mums ir informācija, ka vairāk nekā 100 “Vagner” algotņu virzās uz Sulvaku koridoru pie Grodņas Baltkrievijā,” – preses konferencē sacīja Polijas amatpersona. Viņš uzsver, ka “tagad situācija ir vēl bīstamāka”.

#521dayofwar

💬 We have information that more than 100 Wagner Group mercenaries have moved towards the Suwałki corridor. This is certainly a step towards a further hybrid attack on Polish territory, – Prime Minister of #Poland Mateusz Morawiecki#UkraineWar #UkraineRussiaWar https://t.co/bt53kirDxw pic.twitter.com/QdYW3ad0gE

— @BlogUkraine (@BlogUkraine) July 29, 2023