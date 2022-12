Ekrānšāviņš

Polijas premjers publiski nokaunina Austrijas diplomātes sajūsmu par skaisto Maskavu







Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis sociālajā vietnē Twitter izvērtis komentāru jūru pie Austrijas diplomātes un bijušās ārlietu ministres tvīta, kurā sieviete ir sajūsmas pilna, cik tagad, svētku laikā, Maksava ir gaiša un skaista. Komentētāji arī steidz atgādināt, ka savulaik Karina Kneisle ar Krievijas prezidentu pat ir dejojusi un ir pietuvināta Krievijas gāzes biznesa aprindām.

Moraveckis atbildē ielicis attēlus no Ukrainas – no Kijivas un Harkivas – kā šīs savulaik skaistās un greznās pilsētas Krievijas uzbrukuma dēļ nu svētkus sagaida aukstumā, tumsā un bailēs no jauniem raķešu uzbrukumiem.

Russia won’t steal Christmas from Ukrainians. The major Christmas tree in Kharkiv is in a metro station! pic.twitter.com/0psC1zwusJ — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) December 10, 2022