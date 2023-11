Politoloģe par Bartaševiča atlaišanu: “Šobrīd ir noslēgusies viena ēra un beidzot Rēzekne varēs uzelpot” Ieteikt







“Rēzeknē ir izveidojies tāds ķeizarvalstiņas stāsts principā, kur viens cilvēks, ļoti ilgstoši atrodoties pie varas, pakāpeniski ir zaudējis to sajūtu, ka viņš kalpo savai pilsētai kā politiķis, kā vietējā amatpersona, kurai jādara viss iedzīvotāju un savas kopienas labā, bet principā aizvien intensīvāk to uztver kā sava privātā biznesa daļu, ” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” komentēja politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes lektore Lelde Metla-Rozentāle, diskutējot par aktuālo tematu, kas saistīts ar Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča (“Kopā Latvijai”) atstādināšanu no amata par nozīmīgiem pārkāpumiem.

Kā tas ir iespējams – neviens nekontrolē pašvaldības? Uz to politoloģe Metla-Rozentāle atteica, sakot, ka, protams, pašvaldības tiek kontrolētas. Tomēr pašvaldībām ir pietiekami lielas tā sauktās autonomās funkcijas. “Tu drīksti pašvaldības darbā kā centrālā vara, teiksim, Vides un reģionālās attīstības [VARAM] ministrs iejaukties tikai brīdī, kad tiešām pašvaldība jau pārkāpj likuma normas,” skaidroja politiķe.

Skaidrs, ka šobrīd Rēzeknes pašvaldībā “trauslā robeža” ir pārkāpta “pa pilnu programmu”, sacīja Metla-Rozentāle, kādēļ var iejaukties pašvaldības darbā centrālā vara. “Domāju, ka šobrīd ir noslēgusies viena ēra un beidzot, cerams, Rēzekne varēs uzelpot un sākt no jauna visu to sistēmu,” pauda cerību politoloģe Metla-Rozentāle.

Vai pati Rēzeknes dome nevarēja nezināt par šiem te Rēzeknes mēra Bartaševiča pārkāpumiem? “Protams, ka viņa zināja, bet saprotiet, – ja vadītājs ir tik ļoti autoratīva persona un kur tas tīklojums jau ir izveidots kā tāds milzīgs zirnekļa tīkls, kur tu baidies…Ja tu sāksi runāt, tevi ļoti ātri izmetīs ārā. Jāsaprot, ka darbs pašvaldības institūcijas ir stabils amats ikvienam, kas tur strādā. Un viņi – cilvēki – baidās pazaudēt savu darbu, jo tu negribi iet uz mežu un kokus zāģēt,” tā Metla-Rozentāle sacīja TV24 raidījumā, diskutējot par VARAM pieņemto lēmumu atlaist no amata Rēzeknes mēru Bartaševiču.

Jau vēstīts, ka 2.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) parakstījusi rīkojumu par Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča (“Kopā Latvijai”) atstādināšanu par nozīmīgiem pārkāpumiem, tā informēja ministrijā.

VARAM norāda, ka Rēzeknes domes priekšsēdētājs tiek atstādināts par būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību. Attiecīgie pārkāpumi, kā arī tas, ka domes priekšsēdētājs nav sniedzis faktos balstītu, patiesu, salīdzināmu, saprotamu un pilnīgu informāciju par pašvaldības finansiālo stāvokli un par pašvaldības budžeta sagatavošanu un izpildi, liecina par domes priekšsēdētāja nespēju pildīt savus pienākumus.

Bērziņa skaidro, ka pašvaldības vadītājam jādarbojas atbilstoši likumiem. Rēzeknes gadījumā ir pieļauti apzināti un nopietni pārkāpumi, kas skar pašvaldības budžeta plānošanu un izpildi. Šādi pārkāpumi nav pieļaujami, mēram ir jāatbild par savu rīcību. “Mans pienākums ir atbilstoši likumam atstādināt mēru no amata, tādejādi nodrošinot Rēzeknes pašvaldības turpmāku tiesisku darbību, pašvaldības iedzīvotāju un visas sabiedrības interešu ievērošanu,” uzsver Bērziņa.