Politoloģe salīdzina Kariņu ar gaili, kurš slavina sevi: “Klausoties viņu, skaidrs ir viens, – ja nebūtu Kariņa, Eiropā nekas nenotiktu” Ieteikt







“Šoreiz jautājums nav par to – nauda vai ne nauda! Jautājums ir pavisam vienkāršs. Es piekrītu Latvijas Universitātes profesoram Ikstena kungam [Jānis Ikstens – red.], ka pietiek ar vienu pasākumu, kur Ziemeļvalstīs tā momentā būtu demisija. Ja lido uz Berlīni ar privāto reisu, lai saņemtu apbalvojumu par kaut kādu darbību, tas ir vienkārši amorāli no valdības vadītāja puses. Un demisijai vajadzēja būt tūlīt un uz vietas,” tā uzsvēra Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore, politoloģe Ilga Kreituse, diskutējot par aktuālot tematu Latvijas politikā, kas saistīts ar gaismā nakušajiem bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) realizētajiem privātajiem avioreisiem komandējumiem.

“Tas, ko es klausos no Kariņa kunga puses, es esmu sapratusi vienu: ja nebūtu šinī laikā Kariņa kungs kā premjers, tad Eiropā vispārībā nekas nenotiktu jautājumā par Ukrainu. Jo ne Makrons, ne Šolcs, pat ne mūsu kaimiņa Nausēdas personība netiek pieminēta, jo Kariņa kungs ir bijis tas, kas vadījis visu šo procesu! Man šķiet, mums sāk zust paškritika pret to, kas mēs esam. Un Kariņa kungam es silti ieteiktu tad, kad viņš sevi slavina, viņš starp citu neskaidro – jebkurā reizē, kad viņš runā par lidojumiem, viņš slavina sevi,” tā komentēja politoloģe Kreituse, analizējot Kariņa izteikumus par to, kādēļ viņš izmantojis privātos avioreisus par valsts budžeta līdzekļiem.

Kreituse ironiski piebilda, ka mēs visi jau zinām, kurš no “dzīvās pasaules visbiežāk slavina sevi īpaši no rītiem, kad saule lec”.

“Tad stāv un slavina sevi! Mēs visi mostamies un sākam dienas gaitas. Man reizēm šķiet, ka tieši tāpat notiek, jo klausoties Kariņu kungu, skaidrs ir viens, – ja nebūtu Kariņa, Eiropā nekas nenotiktu un Ukraina būtu pamesta viena pati, un, nezinu, kas tad būtu bijis šobrīd. Kariņa kungs ir izglābis Eiropu no smagas krīzes!” tā mazliet ironiski norādīja Kreituse.

Politoloģe uzskata, ka Kariņa rīcība parāda arī mūsu politisko kultūru. Kuluāros it kā pat klīstot runas, ka pati “Jaunā Vienotība” nezinot, kā tikt galā ar Kariņu, teica Kreituse. “Par Āboltiņu atrada kā tikt galā, bet šobrīd nezina, kā tikt galā ar Kariņu, ka viņi paši it kā inspirējuši…Es to nezinu,” tā par baumām piebilda politoloģe TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Uz jautājumu, vai kāds Kariņam var aizliegt startēt uz NATO ģenerālsekretāra amatu, Kreituse atbildēja, sakot, ka te atkal ir tieši tas pats, ko viņa jau teikusi. “Nevis valdība izvirzīja, nevis Saeima, nevis prezidents nosauca, bet viņš pats aizbrauca un pieteicās! Nu, varbūt arī tā var rīkoties politikā un varbūt tas dos rezultātu, it īpaši ņemot vērā, atcerēsimies, ka Kariņš ir Amerikas Savienoto valstu pilsonis,” tā Kreituse komentēja Kariņa vēlmi kandidēt uz NATO ģenerālsekretāra amatu, kas nesen tika plaši apspriests gan starptautiskajos, gan Latvijas masu medijos.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) premjerēšanas laikā viņa delegācijām paredzētie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta izmaksāja 613 830 eiro, tā liecināja Valsts kancelejas apkopotā informācija.