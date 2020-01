Porziņģis apslimis un izlaidīs piekto spēli pēc kārtas

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Dalasas “Mavericks” zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdienas spēlē vēl neatgriezīsies laukumā, jo bez problēmām ar ceļgalu, viņš ir arī apslimis.

Aizvadītā gada pēdējā dienā, pirms spēles ar Oklahomsitijas “Thunder” Porziņģis labajā ceļgalā sajuta sāpes, kā rezultātā viņš izlaidis jau četrus mačus pēc kārtas.

Otrdien viņš bija ieradies uz treniņu, taču nejutās labi un devās mājās. Kā norādījis “Mavericks” galvenais treneris Riks Kārlails, tad Kristaps ir apslimis.

Carlisle says Porzingis's knee "continues to do better, but he will not be available tomorrow." Carlisle said Porzingis arrived at the facility for practice but was sick.

