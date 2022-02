Foto: Shutterstock

Pretojies šodien steigai un nedari neko sasteigti! Horoskopi 21.februārim Ieteikt







Auns

Starp realitāti un to, ko tu esi iedomājies savā galvā it kā principiālas atšķirības nav, tomēr situācija būs pavisam citāda, nekā tu šobrīd to sev esi vizualizējis. Vienkārši esi tam gatavs.

Vērsis

Pacenties izdarīt secinājumus no tām kļūdām, kuras pieļāvi pēdējo reizi. Neizdarīji nekādus secinājumus? Nu tad turpini kāpt uz tiem pašiem grābekļiem un nesūdzies!

Dvīņi

Šai dienai raksturīga draudzīga atmosfēra – gan mājās, gan draugu lokā, gan darbā. No tevis netiek prasīts gandrīz nekad. Tikai nesabojā šo dienu.

Vēzis

Šodien ir tāda diena, kad no tevis kāds gaidīs ļoti daudz, bet var sagaidīt jebko. Apkārtējie, šķiet, nerēķinās, ka tev uz mirkli var pazust “bremzes”.

Lauva

Tevi šodien uz visu mudinās tavas emocijas – protams, tas nav slikti. Vienīgi būtu labi, ja tu tām zinātu arī robežas.

Jaunava

Ja vien patiešām un no sirds kaut ko sagribēsi izdarīt, varēsi kaut vai sienām cauri iziet. Bet, vai sagribēsi un motivācija būs pietiekoša, tas ir cits jautājums.

Svari

Ieklausies sava organisma vēlmēs, iespējams, tas jau sen tev mēģina pateikt, ka ir noguris un vēlas vairāk atpūtas. Šodien tavs galvenais uzdevums ir to neignorēt.

Skorpions

Tu šodien būsi bezmaz vai ideālo lietu un mērķu meklējumos un brīžiem pat pazaudēsi saikni ar reāli pasauli. Visgrūtāk būs tiem, kas ir kopā ar tevi, nevis tev pašam.

Strēlnieks

Būtu labi, ja tu šodien darītu kaut ko tādu, kas tev nemaz nav raksturīgi. Gandarījums par to būs liels!

Mežāzis

Pretojies steigai un nedari neko sasteigti, jo tas novedīs pie tik lielām kļūdām, ka tev tās labot būs ārkārtīgi grūti. Turklāt šīm kļūdām būs arī sekas.

Ūdensvīrs

Tavi nodomi un ieceres ir patiešām lieliski, tomēr no tā visa izdosies tikai daļa. Tev par to jābūt gatavam un nav jāpārdzīvo.

Zivis

Pacenties šodien izteikties skaidri un saprotami. Nevajag apvainoties, ja kāds tevi nesaprot tikai tāpēc, ka tu pats runā haotiski.