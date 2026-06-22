Prezidents Saeimā iezīmē satraucošu ainu par Latvijas skolu nākotni 0
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzrunājot Saeimu pavasara sesijas noslēguma sēdē, uzsvēra, ka viens no būtiskākajiem Latvijas ilgtermiņa pārbaudījumiem ir demogrāfiskā situācija.
Viņš norādīja, ka dzimstības samazināšanās un iedzīvotāju skaita kritums ir problēma, kuras risinājumi nedod tūlītēju efektu, bet ietekme būs jūtama tikai pēc vairākiem gadiem. Tāpēc, pēc prezidenta teiktā, jau šobrīd ir jārīkojas, lai šo tendenci apturētu.
Rinkēvičs akcentēja divus galvenos virzienus – nepieciešamību veicināt dzimstību un vienlaikus strādāt pie aizbraukušo iedzīvotāju atgriešanas Latvijā. Viņš uzsvēra, ka tam jābūt balstītam uz pārdomātu politiku mājokļu, veselības aprūpes un izglītības jomās.
Īpaša uzmanība tika veltīta izglītībai, norādot, ka nākotnē skolēnu skaits turpinās sarukt, un tas varētu nozīmēt aptuveni 40% kritumu līdz 2050. gadam. Prezidents uzsvēra, ka tas nedrīkst kļūt par iemeslu iespēju samazināšanai bērniem, bet gan par pamatu individuālākai pieejai un lielākam atbalstam katram skolēnam.
Tāpat viņš norādīja, ka augstākajā izglītībā būs nepieciešama lielāka specializācija, sadarbība starp augstskolām un pieaugušo izglītības un pārkvalifikācijas iespēju attīstība, ņemot vērā jauniešu skaita samazināšanos.