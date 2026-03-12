Foto: Ekrānuzņēmumi no tiešraides

Priecīga ziņa no Durbes – jūras ērgļu ligzdā izdēta pirmā šī gada ola 0

LA.LV
19:51, 12. marts 2026
Ziņas Dabā

Putnu vērotāji jau būs pamanījuši, ka 12. martā pēcpusdienā Durbes jūras ērgļu ligzdā izdēta šīs sezonas pirmā ola. Ligzdā dzīvo jūras ērgļu pāris – mātīte Milda un tēviņš Zorro, un šāds notikums parasti norāda uz ligzdošanas sezonas sākumu.

Tiešraidē bija redzams, ka stiprā vēja ietekmē Milda rūpīgi sargā savu pirmo olu, kamēr Zorro turpina uzlabot ligzdu, nesot tai jaunus zarus. Kad tēviņš atgriezās ligzdā, Milda nedaudz piecēlās, lai varētu redzēt olu. Zorro mēģināja tai pietuvoties, taču Milda ātri apsēdās atpakaļ un viegli ieknāba partnerim.

Arī pagājušajā gadā šis pāris izaudzēja divus mazuļus – Leo un Neo. Pērn Milda savu pirmo olu izdēja 9. martā.

