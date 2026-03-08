FOTO. “Puķes nedziedē zilumus!” Rīgā noticis “Centrs Marta” rīkotais Sieviešu solidaritātes gājiens 2
Atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, biedrība “Centrs Marta” šodien rīkoja Sieviešu solidaritātes gājienu, lai pievērstu uzmanību dzimumu līdztiesībai un sieviešu drošībai.
Gājiens plkst. 11.30 sākās pie Brīvības pieminekļa ar uzrunām un noslēdzās Jēkaba laukumā ap plkst. 12.
Biedrība aicināja pievienoties gājienam ikvienu, kurš atbalsta drošas un līdztiesīgas sabiedrības veidošanu, un vēlas drošāku nākotni sievietēm sev apkārt.
Dalībnieki gājienā piedalījās ar plakātiem un simboliku, kas pauž atbalstu sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesībai.
Gājienu vadīja “Centra Marta” interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite. Biedrības rīkotais Sieviešu solidaritātes gājiens notika jau astoto reizi.
Kā iepriekš vēstīja centra pārstāvji: “Šodien, tāpat kā arī pagājušogad, pirms desmit un pirms simts gadiem, sieviešu drošība vēl nav nosargāta. Vēl nevienā valstī nav panākta pilnīga dzimumu līdztiesība, un īpaši šobrīd saskaramies ar pastiprinātu pretestību un spiedienu iznīcināt jau panākto un izdarīto.
Gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs sievietes un meitenes nesamērīgi vairāk cieš no vardarbības ģimenē un ārpus tās, no nevienlīdzīgām iespējām, no tiesību ierobežošanas un to atņemšanas. Sievietes ir puse no pasaules iedzīvotājām, bet pārāk daudzas joprojām nejūtas droši ne savās mājās, ne savā valstī, ne savā ikdienas dzīvē.
2025. gada rudens kļuva par vēsturisku laika posmu, kad kopīgi plecu pie pleca stājāmies pretī vienaldzībai un savtīgumam un par mūsu sievietēm un meitenēm. Rudens iezīmēja pagrieziena punktu, kurā mēs kopīgiem spēkiem apliecinājām, ka neļausim atraut Latviju no Eiropas vērtībām. Ka netolerēsim vardarbību. Ka neļausim ierobežot mūsu iespējas pašām lemt par savu likteni. Mēs parādījām, ka nevēlamies dzīvot valstī, kurā sieviešu pieredze tiek apklusināta, bet vardarbības veicēju balsis – attaisnotas.
2026. gads ir Saeimas vēlēšanu gads, kad jau atkal jauni 100 deputāti varēs lemt par jautājumiem, kas vistiešākajā veidā ietekmēs mūsu ikdienas dzīves. Šis gads var izšķirt daudzus likteņus, un mums ir jāturpina būt modriem un iestāties par Latviju, kuras vērtību pamatā ir cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība. Kur politiķi nevar rīkoties atrauti no tautas gribas un pret mūsu valsts drošību un interesēm.
Pievienojies gājienam, ja piekrīti, ka sieviešu tiesības ir cilvēktiesības. Pievienojies gājienam, ja gribi drošāku nākotni savām meitām, mazmeitām, māsām, mammām, draudzenēm, sievām un partnerēm.
Nāc vienatnē vai kopā ar ģimeni un draugiem. Mūs vienos kopības sajūta, spēks un apziņa, ka mūsu balsīm ir nozīme. Nāc arī, ja šis būs tavs pirmais gājiens. Tu sajutīsi drosmi, kas rodas, kad stāvam plecu pie pleca.
Nāc, jo 8. marts nav par tulpēm un šokolādes konfektēm. Tas ir par ikvienas sievietes tiesībām uz drošu un brīvu dzīvi.”