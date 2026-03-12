Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu 0
Centienos panākt kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos Turcija runā gan ar Vašingtonu, gan Teherānu, ceturtdien paziņoja Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans.
“Pēdējās dienās mēs esam piedzīvojuši visintensīvākos kara brīžus,” ministrs sacīja preses konferencē Ankarā. “Jautājums ir, kādas ir sarunu iespējas, cik lielā mērā tās ir iespējamas.”
“Šim karam ir jābeidzas pēc iespējas ātrāk. Mēs runājam ar Irānas pusi, un mēs runājam ar Amerikas pusi,” apliecināja Fidans.
“Bet notiek militāra operācija, ir noteiktas realitātes – šis neizprovocētais uzbrukums Irānai ir tikpat netaisnīgs un nelikumīgs kā Irānas uzbrukumi Persijas līča valstīm,” sacīja ministrs.
Turcija ir iesaistījusies intensīvos diplomātiskajos centienos, lai izbeigtu konfrontāciju, pauda ministrs.
“Tagad mūsu uzdevums ir nepieļaut turpmāku šī kara eskalāciju,” sacīja Fidans.
Ministrs arī aicināja pārtraukt Izraēlas veikto Libānas bombardēšanu, norādot, ka tās dēļ ir pārvietots “teju miljons cilvēku”.
“Izraēlas uzbrukumiem ir jābeidzas, pirms Libānas valsts sabruks,” sacīja ministrs, brīdinot – ja tas notiks, tas “dziļi ietekmēs visu reģionu”, jo īpaši kaimiņvalstis.
“Teju miljona cilvēku padzīšana no savām mājām ir absolūti nepieņemama,” sacīja Fidans.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna.
Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.
Ar jaunu intensitāti atsācies Libānas šiītu grupējuma “Hizbollah” un Izraēlas konflikts.