“Krievi cenšas pārvirzīt karu, lai izveidotu jaunu loģistikas centru,” par jaunāko frontē ziņo Slaidiņš 0
Kāpēc Krievi raujas Zaporižjas virzienā?
“Redzam kartē, kur ir Zaporižja, kur ir Odesa, kur ir Mikolajeva, kur ir Hersona. Zaporižjai, protams, ļoti svarīga loma Krievijas bruņotiem spēkiem, jo tā ir liela pilsēta, tas ir apgabala centrs, urbanizēta teritoriju un, protams, arī Ukrainas rūpniecības centrs.
Hipotētiski ieņemšanas gadījumā varētu pārvirzīt karu uz Dņepras labo krastu. Ja tas Krieviem izdodas, tad, protams, viņi varētu izveidot milzīgu loģistikas vai apgādes centru. Tad Kremlis potenciāli varētu apsvērt virzību uz Mikolajivu un Odesu. Stratēģiski krievi visticamāk domā tieši šajā kategorijā,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
