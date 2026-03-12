“Krievi cenšas pārvirzīt karu, lai izveidotu jaunu loģistikas centru,” par jaunāko frontē ziņo Slaidiņš 0

LA.LV
17:31, 12. marts 2026
Viedokļi

Kāpēc Krievi raujas Zaporižjas virzienā?

“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Biežākā kļūda virtuvē! 5 pārtikas produkti, kurus nedrīkst mazgāt pirms gatavošanas
Lasīt citas ziņas

“Redzam kartē, kur ir Zaporižja, kur ir Odesa, kur ir Mikolajeva, kur ir Hersona. Zaporižjai, protams, ļoti svarīga loma Krievijas bruņotiem spēkiem, jo tā ir liela pilsēta, tas ir apgabala centrs, urbanizēta teritoriju un, protams, arī Ukrainas rūpniecības centrs.

Hipotētiski ieņemšanas gadījumā varētu pārvirzīt karu uz Dņepras labo krastu. Ja tas Krieviem izdodas, tad, protams, viņi varētu izveidot milzīgu loģistikas vai apgādes centru. Tad Kremlis potenciāli varētu apsvērt virzību uz Mikolajivu un Odesu. Stratēģiski krievi visticamāk domā tieši šajā kategorijā,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Skaidra nauda mājās ir? Artis Pabriks komentē Krievijas potenciālo uzbrukumu Baltijas valstīm
“Sapņojām par maizes gabaliņu.” Ivans atklāj šausmas, ko piedzīvoja krievu gūstā
Čehijas ģenerālis brīdina: Krievija varētu sākt karu Eiropā jau tuvāko 3 – 6 gadu laikā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.