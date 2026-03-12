Pankūku kūkas recepte ar biezpienu un šokolādi – deserts, kas pārsteigs ikvienu 0
Ja parastās pankūkas šķiet pārāk vienkāršas, laiks tās pārvērst iespaidīgā kūkā. Maigas pankūku kārtas, krēmīgs biezpiena pildījums, tumšās šokolādes gabaliņi, grauzdētas mandeles un atsvaidzinoša dzērveņu nots – šis deserts izskatās svinīgi, bet ir pārsteidzoši viegli pagatavojams.
Sastāvdaļas:(4 personām)
Pankūkām:
20 g sviesta;
75 g miltu;
1 tējkarote cukura;
Šķipsniņa sāls;
2 olas;
100 ml piena;
50 g mandeļu skaidiņu;
Eļļa cepšanai.
Krēmam un pildījumam:
75 g tumšās šokolādes;
250 g zema tauku satura biezpiena vai biezpiena krēma;
400 g pilnpiena biezpiena;
50 g cukura;
1 paciņa vaniļas cukura;
1 paciņa krējuma stabilizatora;
Dzērveņu vai cits iecienīts ievārījums;
1 ēdamkarote pūdercukura pārkaisīšanai.
Pagatavošana:
- Izkausē sviestu un ļauj tam nedaudz atdzist. Sajauc miltus, 1 tējkaroti cukura, sāli un olas. Pievieno pienu un pakāpeniski iemaisa izkausēto sviestu. Atstāj mīklu nostāvēties apmēram 15 minūtes.
- Pannā bez eļļas viegli apgrauzdē mandeļu skaidiņas, tad izņem. Pannu viegli ieziež ar eļļu. Cep plānas pankūkas, daļā no tām iekaisot nedaudz mandeļu skaidiņu. Cep līdz zeltaini brūnas no abām pusēm un ļauj atdzist.
- Šokolādi smalki sakapā. Bļodā sajauc abus biezpiena veidus, 50 g cukura un vaniļas cukuru. Iemaisa krējuma stabilizatoru un pēc tam pievieno šokolādes gabaliņus.
- Veido kūku, kārtojot pankūku, krēmu un nelielu daudzumu dzērveņu ievārījuma. Turpina veidot kārtas, līdz sastāvdaļas izlietotas, noslēdz ar pankūku.
- Kūku uzglabā ledusskapī līdz pasniegšanai. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar atlikušajām mandeļu skaidiņām un pūdercukuru.
Pasniedz ar svaigām dzērvenēm vai ogām.
Lai labi garšo!