17:55, 12. marts 2026
Irānas jaunais augstākais līderis ir komā, lai gan Irānas amatpersonas publiskojušas jaunu rakstisku vēstījumu, kuru, kā tiek apgalvots, sarakstījis pats līderis, vēsta ārzemju mediji, tostarp Gbnews un Daily Mail.

56 gadus vecais Modžtaba Hamenei, nogalinātā ajatollas Ali Hamenei dēls, iespējams, guvis smagus ievainojumus gaisa trieciena laikā. Tiek ziņots, ka incidentā viņš zaudējis vismaz vienu kāju un guvis nopietnus iekšējos ievainojumus, iespējams, kuņģa vai aknu apvidū.

Nav skaidrs, vai viņš tika ievainots tajā pašā dienā, kad 28. februārī nomira viņa 86 gadus vecais tēvs.

Tiek vēstīts, ka jaunais Irānas līderis pašlaik ārstējas intensīvās terapijas nodaļā slimnīcā, kas atrodas Teherānas vēsturiskajā rajonā.

Kā ziņo britu laikraksts The Sun, vesela slimnīcas daļa esot slēgta un tiek pastiprināti apsargāta.

Avots, kas slepeni nosūtījis ziņas kādam Irānas režīma kritiķim Londonā, nodevis informāciju par jaunā augstākā līdera veselības stāvokli, neskatoties uz Irānā ieviestajiem interneta ierobežojumiem.

Slimnīcas mediķi esot informējuši, ka līdera stāvoklis ir ļoti smags. Tāpat avots norādījis, ka vienu vai pat abas viņa kājas nācies amputēt, turklāt iespējams plīsis arī aknu vai kuņģa orgāns. Tiek apgalvots, ka viņš atrodas komā.

Vienlaikus Irānas valsts mediji uzstāj, ka pirmais jaunā augstākā līdera publiskais vēstījums esot rakstīts viņa paša rokām. Šajā vēstījumā pieprasīts slēgt visas ASV militārās bāzes reģionā, brīdinot, ka pretējā gadījumā tām tiks ubrukts.

Vēstījumā arī teikts, ka Irāna turpinās uzbrukumus šādiem objektiem Persijas līča reģionā, taču vienlaikus uzsvērts, ka valsts atbalsta “draudzīgas attiecības ar kaimiņvalstīm”.

