CSDD vērš autovadītāju uzmanību – pavasarī atgriežas “aizmirstie” ceļu satiksmes dalībnieki 0
Ar pavasarīga laika iestāšanos, uz ceļiem sāk parādīties arī pirmie motobraucēji. Laika apstākļi joprojām var būt mainīgi un siltās, saulainās dienas var mīties ar aukstām, slapjām un naktīs salu atnesošām dienām. Šādos laika apstākļos motobraucējiem ir jābūt īpaši vērīgiem un jāapzinās savas un tehniskās iespējas – riepas zemās temperatūrās ir cietākas, ceļi vēl ir netīri, smilšaini un vietām dubļaini, kas kopā ievērojami samazina riepas saķeri ar ceļu. Arī autovadītāji pa ziemu ir atraduši no motociklistu klātbūtnes satiksmē un pašiem motociklistiem arī vajadzētu pakāpeniski atjaunot savas iemaņas.
Viss iepriekš minētais rada paaugstinātu risku motobraucējiem un ir ļoti svarīgi sezonu sākt pakāpeniski un lieki neriskējot. Vienlaikus autovadītājiem ir jārēķinās ar motociklu klātbūtni satiksmē, bet pašiem motociklistiem ir jābūt divtik modriem, jo jebkurš negadījums un kritiens būs sāpīgs tieši motociklistam.
Pavasarī ir svarīgi pārbaudīt kā moto tehnika ir pārziemojusi, vai viss darbojas teicami un vai visas apkopes ir veiktas – eļļa nomainīta, ķēde saeļļota, riepās spiediens pārbaudīts un bremzes ir ideālā kārtībā, tā, lai droši var doties ceļā, nesatraucoties par tehniskiem sīkumiem. Tikpat liela nozīme ir arī sava drošības ekipējuma apkopei un sagatavošanai. Svarīgi ir pārliecināties, ka moto tērps ir sakopts, nepieciešamības gadījumā salabots, ķiveres stikli ir attīrīti no pērnā gada kukaiņiem un visi stiprinājumi ir vietā. Pavasara vēsumā arī ir jāsaglabā komforts, lai aukstuma dēļ nemazinātos motociklista spējas droši vadīt transportlīdzekli.
Pirms doties ceļā ir jāsaprot, ka vēl ir agrs pavasaris un laika apstākļi Latvijā pavasaros ir ļoti mainīgi – dienas ir saulainas un siltas, saule ir spoža un silta, bet tiklīdz tā tuvojas horizontam, tā strauji kļūst vēsāks un vietām ceļi var apledot. Ne tikai pēkšņais apledojums var sagādāt negaidītus pārsteigumus, bet arī ceļa seguma kvalitāte. Pavasarī ceļus vēl daļēji gar malām klāj ziemā sakaisītās smiltis un kūstošā netīrā sniega radītā dubļu kārta, kas slīd tikpat labi kā ledus. Kamēr ceļu dienesti un pirmās intensīvās pavasara lietusgāzes nav attīrījušas brauktuves, tikmēr motociklistam jābūt ļoti uzmanīgam un vērīgam, īpaši ceļa līkumos, krustojumos un uz viaduktiem.
Pavasarī kūst ne tikai sniegs un ledus, bet arī šur tur asfaltā izkūst kāda lielāka vai mazāka bedre. Tur kur vakarā bija labs, līdzens segums, nākamajā rītā jau var veidoties bedre vai plaisa asfalta segumā. Turklāt bedres var slēpties arī zem peļķēm. Iebraukšana bedrē motociklistam var būt daudz nepatīkamāka kā autovadītājam. Šādos apstākļos, braucot pilsētvidē, ir svarīgi izvēlēties drošu motocikla kustības trajektoriju – nebraukt automobilim aizmugurē tieši pa vidu, bet pa vienu no automobiļa riteņu trajektorijām, vēlams pa kreisās puses riteņu trajektoriju. Autovadītāji bieži bedres laiž starp riteņiem, bet tieši aiz automobiļa braucošais motociklists tās var laikus nepamanīt. Turoties kreisajā pusē automobilim, autovadītājs var motociklistu labāk pamanīt sev tuvāk esošajā atpakaļ skata spogulī, kā arī pašam motociklistam ir labāka brauktuves pārredzamība.
Ziemā ceļi var būt arī deformējušies un tas īpaši attiecas uz vietām, kur uz brauktuves ir tramvaja sliedes – tās var būt gan iesēdušās, gan izcēlušās virs pārējā brauktuves seguma. Pārkārtojoties motociklistam tas ir jāņem vērā, lai nejauši “neaizķertos” aiz tramvaja sliedēm. Sliede ir jāšķērso pēc iespējas stāvākā leņķī.
Sezonas sākumā svarīgi ir atsvaidzināt savas braukšanas iemaņas. Vislabāk to ir izdarīt speciāli organizētajos pasākumos, bet ja tas nav iespējams, tad arī vienatnē var patrenēties dažādus manevrus. Ir jāatrod kāds vientuļš laukums vai ceļa posms bez satiksmes un jāatjauno iemaņas bremzēšanā un manevrēšanā – izbraukt pēc iespējas mazāku “astotnieku”, kādu iedomāto “čūsku”, nobraukt pa balto līniju visā tās garumā u.c.
Lai sezona būtu droša motorizētajiem divriteņu spēkratu vadītājiem, un, lai pēc ziemas sezonas atjaunotu praktiskās iemaņas motocikla vadīšanā, arī šogad Biķernieku kompleksajā sporta bāzē 15.-17.aprīlī norisināsies tradicionālie trīs dienu bezmaksas apmācību kursi. Nodarbību laikā būs iespēja atsvaidzināt teorētiskās zināšanas, kā arī instruktoru pavadībā praktiskos uzdevumos atsvaidzināt pareizo trajektoriju un virāžu līnijas, atgādinot ziemas periodā pieklusušos moto instinktus.
Ne tikai paši motociklisti iespējams ir ko piemirsuši, bet arī citi satiksmes dalībnieki noteikti ir atraduši no motociklistu klātbūtnes satiksmē, tāpēc ar to arī ir jārēķinās – motociklistu satiksmē pamanīt ir grūtāk, it īpaši ja tas strauji manevrē. Tāpēc sezonas sākumā īpaši ir jāpievērš uzmanība tam, vai citi satiksmes dalībnieki ir pamanījuši satiksmē atgriezušos motociklistus. Folkloras līmeni ieguvušais sauklis “Skaties divreiz! Divreiz!” atkal ir spēkā.
Izvēloties maršrutus pa kuriem braukt, ir jāatceras, ka braukt var pa ceļu, un mežu zemsedzi nedrīkst izbraukāt. Pierīgā ir iekārtotas speciālas trases arī tiem, kuri grib baudīt bezceļa priekus.
Braucam droši, domājot par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Lietojam atbilstošu drošības ekipējumu un rīkojamies tā, lai rudens sezonā nebūtu jādziedē rētas, bet varētu kavēties atmiņās par lieliski un droši aizvadīto moto sezonu.