“Ventspilī jau sen kāds būtu atlaists!” Rīdzinieki ir pārliecināti – ielas būs tīras tikai ap Jāņiem 0
Pavasaris jau jūtams gaisā, taču līdz ar siltākiem laikapstākļiem Rīgas ielās atkal aktualizējusies ierastā problēma – putekļi un smiltis. Kāds iedzīvotājs raksta, ka galvaspilsēta pārvērtusies par “lielu putekļu mākoni”.
Sociālajā platformā “X” izvērsusies diskusija par Rīgas ielu tīrību. Vēl nesen iedzīvotāji pauda neizpratni par sniegotajām brauktuvēm un ietvēm, kas netika pienācīgi attīrītas, bet tagad – līdz ar pavasara atnākšanu – uzmanības centrā ir lielais daudzums ar smiltīm galvaspilsētas ielās.
Purvciema maģistrālās ielas ir gatavās šausmas. Pie katra luksofora zaļā cikla autotransporta augstu gaisā paceļ putekļu mākoni. @RigasDome lūdzu sākam tīrīt… https://t.co/MOsfZqGxeH pic.twitter.com/29l6miSKDm
— Kaspars (@saliktengriba) March 10, 2026
Cilvēki ar kāŗtīgu devu ironijas izteikušies, kad ielas sāks tīrīt!
Ka jau katru gadu, sāks tīrīt jūnīja kad es un pārējie alerģiskie cilvēki jau nosprāgs
— H. Paščenko (@pppascenko) March 9, 2026
Kāda jēga tīrīt, ja pēc nepilna gada atkal būs ziema? 🐸
— Karl_With_An_L (@karlwithanl) March 9, 2026
Kā katru gadu – laikapstākļi ļaus tīrīt jūlijā vai augustā.
— Skaidris (@Umatnieks) March 9, 2026
Varbūt vēl uzsnigs. Tad nāktos kaisīt pa jaunam.
— Māra Manson (@Madarmara) March 10, 2026
Vēl nav iestājušies atbilstoši laikapstākļi, jāgaida jūlijs.
— vides nepieejamības departaments (@nibures) March 9, 2026
Kamēr šie ieskriesies maijs jau būs vidū.
— Edgars Oliņš (@OliEdgars) March 10, 2026
Tīrīs saimnieki Rīgā kā katru gadu. Maija beigās 🤬
— Beachbum (@beachbum__16) March 9, 2026
Kāpēc darīt kaut ko par miljoniem ja var nedarīt un nozagt jo lietus noskalos?
— Vēl viens trollis (@deffoRadio) March 10, 2026
Vpilī sen jau kāds būtu atlaists.
— K (@koko_lv) March 9, 2026
Diemžēl šis ir tas, kas attur no velobraukšanas šobrīd ☹️ (un nevis gaisa t)
— rīdziniece (@riigasiedzimtaa) March 9, 2026
Kāds cits Rīgas iedzīvotājs norādīja uz vēl kādu problēmu – stikliem.
Smiltis īstenībā sīkums. Bet tie stikli uz veloceļiem 😡 Uz Bruņinieku ielas veloceliņa – nepārspīlējot – kādas četras čupas, šķiet, vēl no Jaungada svinībām. Pērn vīrs pavasarī 5 reizes manam velo riepu līmēja.
— eli_dzane (@ESpridzane) March 10, 2026
Tikmēr Rīgas dome norāda, ka ielu tīrīšana jau norit pilnā sparā!
Kāds ir URL adresei, kur rīdzinieki var sekot līdzi ielu sakopšanai?
Kādā prioritārā secībā ielas tiek tīrītas?
— maijroze (@maijaroze_) March 11, 2026