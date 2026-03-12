Foto: Ekrānuzņēmumi no “X”;@saliktengriba

19:01, 12. marts 2026
Pavasaris jau jūtams gaisā, taču līdz ar siltākiem laikapstākļiem Rīgas ielās atkal aktualizējusies ierastā problēma – putekļi un smiltis. Kāds iedzīvotājs raksta, ka galvaspilsēta pārvērtusies par “lielu putekļu mākoni”.

Sociālajā platformā “X” izvērsusies diskusija par Rīgas ielu tīrību. Vēl nesen iedzīvotāji pauda neizpratni par sniegotajām brauktuvēm un ietvēm, kas netika pienācīgi attīrītas, bet tagad – līdz ar pavasara atnākšanu – uzmanības centrā ir lielais daudzums ar smiltīm galvaspilsētas ielās.

Cilvēki ar kāŗtīgu devu ironijas izteikušies, kad ielas sāks tīrīt!

Kāds cits Rīgas iedzīvotājs norādīja uz vēl kādu problēmu – stikliem.

Tikmēr Rīgas dome norāda, ka ielu tīrīšana jau norit pilnā sparā!

Vai arī jūsu pilsētā ielas pēc ziemas pārvērtušās par “putekļu mākoni”?

  • Jā, situācija ir līdzīga kā Rīgā
  • Daļēji – dažas ielas ir netīras
  • Nē, ielas ir pietiekami tīras
  • Grūti pateikt/neesmu pievērsis uzmanību

