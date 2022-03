Izplata propagandas video, kurā latviešus dēvē par nacistiem un rusofobiem

Protesta akcija pret iebrukumu Ukrainā pie Krievijas vēstniecības

Aizsardzības ministrija (AM) ir konstatējusi, ka ziņapmaiņas platformā “Telegram” ceļo propagandas video, kurā Latvijas pilsoņi, kuri plāno brīvprātīgi sākt dienestu Ukrainas bruņotajos spēkos, tiek nosaukti par nacistiem.

Kā informēja AM, propagandas video stāstīts, ka nacistiski noskaņotie un rusofobiskie latvieši priecājas par Ukrainas lēmumu veidot ārzemju karavīru leģionu no brīvprātīgajiem eiropiešiem, jo tā būšot iespēja nogalināt pēc iespējas vairāk krievu tautības cilvēku.

Turklāt, sekojot Kremļa labākajās propagandas tradīcijās, Krievijas prezidenta Vladimira Putina sāktais karš Ukrainā šajā video joprojām tiek dēvēts par Krievijas speciālo operāciju, uzsverot, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par katru cenu cenšas saglabāt savu varu, tālab tiks veidots brīvprātīgo ārzemju karavīru leģions.































Skaidri noprotams, ka video, kura izplatītājs pašlaik ir nonācis Latvijas valsts drošības iestāžu redzeslokā, mērķis ir kurināt etnisko naidu, lai polarizētu Latvijas sabiedrību.

AM norāda, ka ar īpašu oriģinalitāti video autori nav izcēlušies. Par pamatu tā veidošanā ņemti sev labvēlīgā gaismā atspoguļoti vēstures fakti par Latviešu leģionu Otrā pasaules kara laikā, atkal saucot latviešus par nacistiem.

AM aicina video autorus palūkoties, ka tas, ko Krievijas armija dara Harkivā un citās apdzīvotās vietās Ukrainā, ir tieši tas, ko viņi šķietami piedēvē latviešiem.

AM jau ziņoja, ka līdz ar Putina režīma sākto neizprovocētu karu pret Ukrainu, būtiski pastiprinājusies dezinformācija un Krievijas mērķtiecīgā propaganda sabiedrības viedokļa ietekmēšanai par labu sev. AM atkārtoti aicina Latvijas iedzīvotājus kritiski izvērtēt informatīvajā telpā pieejamo ziņu saturu un to avotus.

Vienlaikus tiek uzsvērts, ka Latvija ir drošas mājas visiem iedzīvotājiem – gan latviešiem, gan krieviem, kā arī ukraiņiem, kuri bēg no karadarbības.

Latvijas krievvalodīgie nav atbildīgi par Putina karu pret Ukrainu, akcentēja ministrijā, piebilstot, ka šajā sarežģītajā laikā cilvēkiem ir jābūt vienotiem, jāizvairās no apvainojumiem un nav jāvēršas vienam pret otru.

AM norādīja, ka Latvija un visi tās iedzīvotāji ir drošībā, jo mums nepastāv tūlītējs militārs apdraudējums. “Mūs visus, neatkarīgi no etniskās piederības, sargā spēcīgi Nacionālie bruņotie spēki, NATO dalībvalsts statuss un Ziemeļatlantijas līguma 5. pants, kas paredz, ka uzbrukums vienai dalībvalstij ir uzbrukums visai aliansei jeb 30 valstīm, kas kopā veido vairāk nekā 1 miljardu iedzīvotāju Eiropā, ASV un Kanādā,” skaidroja AM.