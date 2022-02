Spilgtākie mirkļi no festivāla "Positivus" dažādos gados

Puntulis: Par vasaras festivāliem varam būt droši – ierobežojumu nebūs







Par vasaras sezonu un festivāliem varam būt droši – tur nebūs nekādu ierobežojumu, intervijā TV3 raidījuma “900 sekundes” atklāja kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Viņš skaidroja, ka patlaban aktuāls jautājums vēl ir par starpposmu no 1.marta līdz 1.aprīlim, taču esot skaidrs, ka arī šajā periodā skaitliskie ierobežojumi tiks atcelti. Puntulis akcentēja, ka tieši skaitliskie ierobežojumi ir viens no galvenajiem traucējošajiem elementiem kultūras nozarē, kas ietekmē pasākumu organizatorus, māksliniekus un arī skatītājus.

“Par vasaras sezonu un festivāliem varam būt pilnīgi droši – tur nebūs nekādu ierobežojumu, visi pamatierobežojumi tiks atcelti jau no 1.aprīļa,” solīja ministrs.

Politiķis akcentēja, ka salīdzināt dažādās valstīs noteiktos ierobežojumus, balstoties tikai epidemioloģiskajā situācijā, neesot īsti korekti, jo jāņem vērā arī katras valsts veselības sistēmas kapacitāte.

“Veselības ministrijas piedāvājums ietver gan dažas pazīmes, kas tiek īstenotas Lietuvā un Igaunijā, taču “copy- paste” noteikti nevar darīt, un katrai valstij jāizvēlas un jāizstrādā sava politika,” vērtēja ministrs.

Puntulis uzskata, ka ļoti būtiski ir ātri nodrošināt iespēju mākslinieciskajiem kolektīviem atsākt pilnvērtīgu mēģinājumu procesu, lai kvalitatīvi sagatavotos 2023.gadā gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Kā ziņots, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) rosina valdību veidojošām partijām vienoties par drošības pasākumu mazināšanas plānu, kas īstenojams pakāpeniski trīs soļos, tostarp no marta atcelt liegumu darboties slēgtajām nozarēm un atteikties no Covid-19 sertifikātiem veikalos, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas pārstāvji.

Viņš atgādina, ka drošības pasākumu mazināšana ir sākta skolās, kurās pašlaik epidemioloģiskā situācija stabilizējas. No nākamās nedēļas kā pirmajiem būtiski atvieglojumi paredzēti bērniem – no 14.februāra skolēniem un pedagogiem, kuri kļuvuši par Covid-19 slimnieka kontaktpersonām, netiek piemēroti karantīnas nosacījumi.

“Tāpat plānots, ka no 16.februāra atvieglosim karantīnas nosacījumus arī pirmsskolās, interešu izglītību un dažādus pasākumus bērni varēs apmeklēt, neuzrādot testu rezultātus, uz bērniem neattieksies drošības zonas, kā arī viņi varēs bez ierobežojumiem doties “zaļajā” vidē,” informē ministrs.

Vienlaikus skolēnu un skolotāju drošībai skolās saglabāsies visaptveroša testēšana.

Tāpat veselības ministrs rosina no 1.marta īstenot līdz šim apjomīgāko drošības pasākumu mazināšanu, tostarp atcelt liegumu darboties pašlaik slēgtajām nozarēm, piemēram, naktsklubiem un atrakcijām, atcelt darba laika ierobežojumus un kvadrātmetru prasības pakalpojumos, atcelt ventilācijas, distanču un attālinātā darba prasības, kas paliks rekomendējošas. Politiķis arī rosina atcelt prasību pēc Covid-19 sertifikāta mazumtirdzniecībā, vienlaikus, līdzīgi kā Lietuvā, saglabāt prasību vienam apmeklētājam nodrošināt 15 kvadrātmetru platību.

Politiķis iesaka arī būtiski palielināt maksimālā apmeklētāju skaita prasību organizētos pasākumos – no 500 līdz 3000 cilvēkiem, tajos nevajadzēs reģistrēt apmeklētājus. Ierosinājums ir arī būtiski palielināt maksimālo cilvēku skaitu privātos pasākumos – iekštelpās no desmit līdz 50, ārā no 20 līdz 100 cilvēkiem -, nebūs noteikti grupu lielumi amatieru aktivitātēs, sportā, izglītībā.

Tūrisma nozarē plānots ievērot Eiropas Savienības prasību minimumu – atļauju nebūtiskai ieceļošanai no visām valstīm ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu bez pašizolācijas prasības.

Vienlaikus veselības ministrs rosina saglabāt medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru lietošanu iekštelpās, kā arī Covid-19 sertifikātu lietošanu vidēs, kurās ir palielināts risks, piemēram, pulcējas lielāks skaits cilvēku un nav iespējams kontrolēt distances vai netiek lietotas medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori, tai skaitā pasākumos, naktsklubos, atrakcijās, sportā, amatieru aktivitātēs, ēdināšanā, reliģiskos pasākumos un pakalpojumos, kur netiek lietotas maskas, kā arī darbā ar klientiem.

Ja situācija slimnīcās būs stabila un Latvijā būs ne vairāk kā 25 jaunu hospitalizēto Covid-19 pacientu dienā no 1.aprīļa plānots atcelt arī pārējos drošības pasākumus, informē ministrijā.

Mikroblogošanas vietnē “Twitter” Pavļuts raksta, ka trešdienas vakarā saistībā ar priekšlikumiem “koalīcijā par 95% vienojāmies”. Esot palikusi tikai “aste” par sertifikātu piemērošanu martā.

Kā ziņots, Ministru kabinets par epidemioloģisko ierobežojumu mazināšanu plāno vienoties nākamās nedēļas valdības sēdē 15.februārī. Tiek pieļauts, ka ierobežojumu mazināšana stātos spēkā no 1.marta.