Aizdomīga rosība – artilērijas pozīcijas, jauni ceļi… Ko nozīmē aktivitātes Baltkrievijas pierobežā?
Pēdējā laikā ziņas par aktivitātēm uz Baltkrievijas robežas – jaunu ceļu būvniecību un artilērijas pozīciju iekārtošanu – radījušas bažu vilni par iespējamu jaunu uzbrukuma virzienu Ukrainas karā. Baltkrievija ir liels spēlētājs reģionā, bet tās bruņotie spēki ir ļoti mazi, , tā TV24 riadījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās Igors Rajevs, IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
I. Rjevs norāda uz būtisku nosacījumu: bez mobilizācijas un ļoti būtiskas armijas paplašināšanās Baltkrievijas spēki nekādu vērā ņemamu efektu uz karadarbību atstāt nevar.
Tiešie draudi Ukrainas armijai no pašas Baltkrievijas spēkiem šobrīd nepastāv. “Godīgi sakot, pat tās teritoriālās brigādes, kas stāv uz Baltkrievijas robežas aizsardzībā, pat tās tiks samaltas miltos, ja viņi mēģinās veikt uzbrukumu Ukrainai,” situāciju raksturo I. Rajecs.
Vienīgais variants, kad šis uzbrukuma virziens būtu jāuztver nopietnāk, ir saistīts ar papildu spēku piesaisti. Ja piepildītos “konspiroloģiskā teorija” un uz Baltkrieviju tiktu pārsviesta daļa desantnieku, tad situācijas nopietnība mainītos.
Taču, kamēr mēs runājam tikai un vienīgi par Baltkrievijas pašas spēkiem – tie šobrīd nav nekāds drauds Ukrainai.