Aizdomīga rosība – artilērijas pozīcijas, jauni ceļi… Ko nozīmē aktivitātes Baltkrievijas pierobežā? 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:19, 6. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēdējā laikā ziņas par aktivitātēm uz Baltkrievijas robežas – jaunu ceļu būvniecību un artilērijas pozīciju iekārtošanu – radījušas bažu vilni par iespējamu jaunu uzbrukuma virzienu Ukrainas karā. Baltkrievija ir liels spēlētājs reģionā, bet tās bruņotie spēki ir ļoti mazi, , tā TV24 riadījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās Igors Rajevs, IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kurām maijā nauda burtiski “pielips”
Mājas
7 lietas, kuras nedrīkst turēt zem gultas – pēdējā daudziem varētu būt pārsteigums
Veselam
Ne tikai atmiņas zudums: ārsti atklāj sešas slēptās demences pazīmes, kuras bieži tiek ignorētas
Lasīt citas ziņas

I. Rjevs norāda uz būtisku nosacījumu: bez mobilizācijas un ļoti būtiskas armijas paplašināšanās Baltkrievijas spēki nekādu vērā ņemamu efektu uz karadarbību atstāt nevar.

Tiešie draudi Ukrainas armijai no pašas Baltkrievijas spēkiem šobrīd nepastāv. “Godīgi sakot, pat tās teritoriālās brigādes, kas stāv uz Baltkrievijas robežas aizsardzībā, pat tās tiks samaltas miltos, ja viņi mēģinās veikt uzbrukumu Ukrainai,” situāciju raksturo I. Rajecs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Autovadītāji vairs nespēj sagaidīt – kad uz numurzīmēm beidzot parādīsies Latvijas ģerbonis?
“Es padomāju, ka tūlīt “augšā” aiziešu,” pasažieris par šī rīta smago avāriju uz Jelgavas šosejas
VIDEO. Tik mīlīgi, ka grūti nesmaidīt – saimniece dalās ar “jēriņu slepeno dzīvi”, kurā lielu lomu ieņem zirgs

Vienīgais variants, kad šis uzbrukuma virziens būtu jāuztver nopietnāk, ir saistīts ar papildu spēku piesaisti. Ja piepildītos “konspiroloģiskā teorija” un uz Baltkrieviju tiktu pārsviesta daļa desantnieku, tad situācijas nopietnība mainītos.

Taču, kamēr mēs runājam tikai un vienīgi par Baltkrievijas pašas spēkiem – tie šobrīd nav nekāds drauds Ukrainai.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kāda ir Ukrainas skarbā mācība Rietumu “smalkajiem un dārgajiem dzelžiem”? Acīmredzama!
Kas Tuapsē tāds īpašs, ka tā kļuvusi par pastāvīgu ukraiņu mērķi. Kāds tai sakars ar Krimu – skaidro eksperts
TV24
Fronte “stāv uz vietas”? Slaidiņš atklāj, kāpēc tā izskatās “no malas”, bet patiesībā tur notiek elle
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.