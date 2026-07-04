Putins acīmredzami jūtas apdraudēts: Kremlis sper jaunus soļus 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins pēdējo nedēļu laikā vēl vairāk pastiprinājis savu personīgo apsardzi. Kā ziņo ārvalstu mediji, viņa drošību turpmāk nodrošinās vairāk nekā 800 elitāru apsardzes dienesta darbinieki, jo Kremļa saimnieks arvien vairāk baidoties no iespējama atentāta.
Saskaņā ar sagatavoto dekrēta projektu Putins devis rīkojumu palielināt Federālā apsardzes dienesta (FSO) centrālā aparāta darbinieku skaitu no 785 līdz 812. Izmaiņas stājās spēkā 2. jūnijā.
Šī ir jau ceturtā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, kad tiek paplašināts Putina personīgās apsardzes sastāvs. Pirms kara FSO centrālā aparāta darbinieku skaits nebija palielināts gandrīz 13 gadus.
Federālais apsardzes dienests ir atbildīgs par Krievija augstāko valsta amatpersonu drošību. Par galveno prioritāti tiek uzskatīts pats Putins, taču dienests aizsargā arī viņa ģimenes locekļus un tuvākos sabiedrotos, tostarp Krievijas premjerministru un aizsdardzības ministru.
FSO darbinieki apsargā prezidenta rezidences, pavada viņu gan Krievijā, gan ārvalstu vizītēs, kā arī veic citus drošības uzdevumus. Viņiem ir pilnvaras īstenot arī tā dēvētos informācijas kara pasākumus.
Tikmēr neatkarīgie Krievijas mediji vēsta, ka cilvēkiem, kuri ikdienā strādā Putina tuvumā, noteikti stingri ierobežojumi. Darbiniekiem aizliegts izmantot mobilos tālruņus un citas internetam pieslēdzamas ierīces prezidenta klātbūtnē. Tiek ziņots, ka kopš aprīļa vidus aizliegta pat viedpulksteņu lietošana.
Atsevišķu FSO darbinieku mājokļos esot uzstādītas drošības sistēmas, kas ļauj dienesta pārstāvjiem uzraudzīt arī pašus apsargus. Tādējādi tiem mazināts risks, ka kāds no apsardzes darbiniekiem varētu kļūt par drošības apdraudējumu.
Plašu uzmanību iepriekš izpelnījušies arī vairāki Putina apsargi, kuri publisku pasākumu laikā maskējušies dažādos tēlos. Viena no noslēpumainākajām FSO darbiniecēm, kuru mediji iesaukuši par “Aģenti Korneto”, vairākkārt redzēta līdzās Putinam.
Pērn viņa prezidenta vizītes laikā kādā slepenā Krievijas ieroču rūpnīcā bija pārģērbusies par rūpnīcas strādnieci. Savukārt iepriekš viņa manīta, pasniedzot Putinam saldējumu no retro stila autobusiņa, bet vēl agrāk – zvejnieces tēlā.
Ārvalstu mediji norāda, ka pastiprinātie drošības pasākumi saistīti ar Putina pieaugošajām bažām par savu drošību. Viņš arī licis savām divām vecākajām meitām pārcelties uz stingri apsargātu rezidenci mežā, lai garantētu viņu drošību.
Tāpat Putins esot uzdevis steidzami pārbaudīt Krievijas videonovērošanas sistēmu drošību, baidoties, ka to varētu uzlauzt ukraiņi. Šādas bažas radušās pēc ziņām, ka Irānā drošības kameru sistēmas esot izmantotas, lai noteiktu augstu amatpersonu atrašanās vietu.