“Putins ir vājš militāri un ekonomiski!” Pētnieks nāk klajā ar skarbu vērtējumu Krievijai 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, LATO valdes loceklis un RTU Liepājas akadēmijas direktors Sandis Šrāders norāda, ka mēģinājumi panākt sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu līdz šim nav devuši rezultātu, jo viņam iekšpolitiski neesot pietiekama spiediena sēsties pie sarunu galda.
Viņš pauž viedokli, ka Krievijas vadība joprojām nav sasniegusi savus izvirzītos mērķus, savukārt kara ilgums jau ir ievērojams, un Krievija esot saskārusies ar pieaugošām problēmām gan militārajā, gan ekonomiskajā jomā. Šrāders atsaucas arī uz ziņām par sarežģījumiem Krievijas finanšu sektorā un norāda uz iespējamu elites nestabilitāti.
Viņš uzsver, ka Krievijas sabiedrība vēsturiski ir bijusi pakļauta lielam ciešanu un mobilizācijas slogam, kas ietekmē arī tās noturību ilgstošu konfliktu apstākļos. Vienlaikus viņš norāda, ka kara dinamika frontē pakāpeniski var mainīt arī sabiedrības un elites noskaņojumu.
Runājot par vēsturisko kontekstu, pētnieks norāda, ka Krievija veiksmīgāk spējusi uzvarēt karos tad, kad tai bijuši nozīmīgi sabiedrotie, savukārt citos gadījumos konflikti beigušies ar izsīkumu vai valsts iekšējām problēmām. Viņš atsaucas uz Otrā pasaules kara pieredzi, kur sabiedroto atbalsts bija būtisks faktors uzvarā pār nacistisko Vāciju.
Šrāders arī norāda, ka pašreizējā kara frontes līnija lielā mērā ir stagnējoša, tomēr Ukrainai izdevies attīstīt savu militāro industriju un spējas veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā. Tas, viņa ieskatā, padara Ukrainu par arvien līdzvērtīgāku pretinieku, lai gan Krievijas rīcībā joprojām ir nozīmīgas priekšrocības, tostarp kodolieroči.
Noslēgumā viņš uzsver, ka kara iznākums būs atkarīgs no tā, kura no pusēm spēs ilgtermiņā noturēt politisko, ekonomisko un militāro sistēmu stabilitāti.