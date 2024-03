Krievijas prezidenta "vēlēšanas" 2024

FOTO, VIDEO. “Putins – slepkava…” Krievijā policija aiztur vēlētājus par uzrakstiem uz biļeteniem Ieteikt







Krievijā policija sākusi aizturēt vēlētājus par uzrakstiem uz biļeteniem, sestdien vēsta izdevumi SOTA un “OVD-Info”.

Maskavā Ramenku rajonā aizturēts vēlētājs, kas uz biļetena uzrakstījis “Putins – slepkava”, vēsta SOTA.

Policija vīrietim pievērsusi uzmanību, jo viņš ilgi aizpildījis biļetenu.

Vēlētājs biļetenu iemetis urnā, kur tas iekritis ar aizpildīto pusi uz augšu. Tā kā urnas ir no caurspīdīga materiāla, uzraksts bija salasāms no ārpuses.

Aizturētais aizvests uz Ramenku iekšlietu daļu.

Piemaskavas Odincovā noticis līdzīgs gadījums, vēsta “OVD-Info”.

Iecirknī Nr.1962 aizturēts jaunietis, kas vēlētāju sarakstā ierakstījis vārdu “boikots”, kā arī mēģinājis paņemt sev līdzi viņam izsniegto biļetenu.

Podoļskā par uzrakstu uz biļetena aizturēta vēlētāja Marija Aleksejeva, vēsta “OVD-Info”. Ko tieši sieviete uzrakstījusi uz biļetena, nav zināms.

Krievijā prezidenta “vēlēšanas” noris trīs dienas – no piektdienas līdz svētdienai.

Jau piektdien mediji ziņoja, ka dažādos Krievijas reģionos iedzīvotāji bojā prezidenta “vēlēšanu” biļetenus, balsošanas urnās ielejot krāsojošus šķidrumus – briljantzaļo šķīdumu un tinti. Dažos iecirkņos urnas aizdedzinātas.

214 biļeteni pilnībā sabojāti vēlēšanu iecirkņos notikušās dedzināšanas vai krāsojošu šķidrumu izmantošanas rezultātā, sestdien pavēstīja vēlēšanu farsa nominālā vadītāja Ella Pamfilova.

Divu dienu laikā 20 Krievijas reģionos bijuši vismaz 29 mēģinājumi urnas aizdedzināt vai ieliet tajās šķidrumus, viņa sacīja.

Diktatora Vladimira Putina pārvaldītajā valstī opozīcija ir sagrauta, redzamākie opozicionāri ieslodzīti cietumos, daži nogalināti, daudzi devušies trimdā. Neatkarīgo mediju darbība netiek pieļauta. Jebkāda režīma kritika tiek bargi sodīta.

Opozīcija aicinājusi atbalstītājus svētdien, galvenajā vēlēšanu dienā, ierasties balsošanas iecirkņos plkst.12, šādi sarīkojot klusējošā protesta akciju “Pusdienlaiks pret Putinu”.

Daži opozicionāri aicinājuši balsot ar nederīgiem biļeteniem, atzīmēt vairākus kandidātus vai ierakstīt biļetenā vārdu “Navaļnijs”.

Russians continue to attack polling stations Over two days, there have been eleven attempts to set fire to polling stations, along with 19 cases of ballot boxes being spoiled with greenery and paint. In response, the Russian State Duma has proposed an 8-year prison sentence for… pic.twitter.com/aHLR1tedVK — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2024

'Election' in Russia: Elderly women who have nothing left to lose continue to pour ink into the ballot boxes at polling stations in protest to disrupt the Kremlin circus on the 2nd day of 'voting.' Kaliningrad. pic.twitter.com/Lsm1jgm3Bv — Igor Sushko (@igorsushko) March 16, 2024

🔥🇷🇺HALF OF RUSSIA VOTED IN THE ELECTIONS "Participation in the presidential elections reached 45.02% as of 15:13 Moscow time." Russia's Central Election Commission said. Election interference has also been caught happening with fires been set in polls❗️pic.twitter.com/QOB5PuJ80C — Nathan Cervera (@nathan_cervera) March 16, 2024

Dear News Media – please stop calling the farce in Russia "an election." pic.twitter.com/MsbzQbBMzU — marymcnamara (@marymcnamara) March 16, 2024

Russia’s presidential election faced anti-Putin protests, cyber-attacks, with ballot box vandalism & even pro-Ukraine chants. https://t.co/PRRmUxYfQS — Kayode Hammed (@kayodemed) March 16, 2024

A woman who threw a Molotov cocktail at a polling station entrance in St Petersburg has been remanded in custody for ‘disrupting’ the election The charge sheet claims she was instructed by phone & not acting alone…. She could face several years in prison pic.twitter.com/mPxfqJLEu5 — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 16, 2024

Russia polling stations vandalized as election sure to grant Vladimir Putin a new 6-year term begins https://t.co/A3DsyLq8m4 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 16, 2024