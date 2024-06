“PVN celšana būtu budžeta lāpīšana.” Mūrniece pārsteigta par finanšu ministra izteikumiem Ieteikt







“Tā situācija ir ļoti neskaidra,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Kārtības rullis” iesāka paust bijusī aizsardzības ministre un 14. Saeimas deputāte (NA) Ināra Mūrniece, diskutējot par izskanējušo finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) priekšlikumu par to, ka viena no iespējām, kā segt potenciāli augošos aizsardzības izdevumus, ir celt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi par vienu procentpunktu. Patlaban PVN pamatlikme Latvijā ir 21%.

“Par PVN celšanu par vienu līdz pat diviem procentpunktiem – tas bija tā pārsteidzoši. Motivācija bija aizsardzībai, bet tad gribētos saprast, kam tieši aizsardzībā finansējuma pietrūkst? Uz to nekādas atbildes ne no finanšu ministra, ne no aizsardzības ministra nav sekojušas,” izbrīnu TV24 raidījumā par Ašeradena priekšlikumu pauda Mūrniece.

Bijusī aizsardzības ministre, turpinot runāt par PVN likmes celšanu Latvijā, norādīja, ka “tā būtu tāda budžeta lāpīšana”.

“Budžeta caurumi ir jālāpa, bet ne jau uz mazturīgās sabiedrības daļas rēķina. Bet, ja runa ir par konkrētiem izdevumiem aizsardzībai, tad nav jau pat pateikts, kam tas īsti nepietiek? Jā, ir lielie iepirkumi, ir iepirktas vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, kur papildus atrada 200 miljonus eiro, un piecos gados tas ir miljards. Vai runa ir par IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēmām, vai runa ir par vēl par kaut ko citu, – nekādas skaidrības šobrīd nav,” sacīja Saeimas deputāte un bijusī aizsardzības ministre Mūrniece TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, paužot savu viedokli par Ašeradena paziņojumu saistībā ar iespējamo PVN likmes celšanu.

Jau ziņots, ka viena no iespējām, kā segt potenciāli augošos aizsardzības izdevumus, ir celt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi par vienu procentpunktu, tā ceturtdien, 6.jūnijā, intervijā Latvijas Radio atzina finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).

Ministrs sacīja, ka valsts budžetu plānošanā daudz kas būs atkarīgs no ģeopolitiskās situācijas. Ja Latvijai būs būtiski jāpalielina ārējās un iekšējās aizsardzības izdevumi, tad ir vēl viena neliela rezerve – PVN celšana par vienu procentpunktu, ko Latvija var atļauties, pauda Ašeradens.

“Tā ir realitāte, ar ko Latvijai ir jārēķinās. Tātad mēs uzmanīgi vērtēsim, kā attīstīsies nodokļu situācija līdz rudenim, bet izslēgt šo situāciju nevaram,” pauda finanšu ministrs. Patlaban PVN pamatlikme Latvijā ir 21%.