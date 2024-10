Publicitātes foto

Alberts Einšteins ir teicis: “Radošums ir lipīgs. Nodod to citiem.” Un mēs esam gatavi Tev dot! Pie mums Tu varēsi nodarboties ar fitnesu, deju, apgūt lietišķās un tēlotāja māksla pamatus, konsultāciju, vai apmācību par skaņu režijas pamatiem. Saņemt padomu – kā iesākt sevi sakārtot garīgi un fiziski. Un to visu varēsi darīt tiešsaistē, zoom vai citā platformā, neatstājot savu istabu, darba vietu vai, tieši pretēji, ejot ārā, brīvā dabā, jebkurā sev sirdij tīkamā vietā. Galvenais, Tev tiks dota komforta izvēle!

Jūs varat saņemt pakalpojumu jebkurā vietā. Viss, kas ir nepieciešams, ir stabils interneta pieslēgums un Tev ērtākā ierīce – dators, planšete vai telefons.

Mēs būsim elastīgi un pielāgosimies Tev. Tu esi mums svarīgs! Neatkarīgi no vecuma, iepriekšējas sagatavotības vai citiem apstākļiem, mēs atradīsim veidu, kas būs piemērots Tev! Tu droši varēsi piedalīties fiziskajās aktivitātēs, nepērkot dārgu inventāru. Tieši otrādi, mūsu treneri Tev parādīs cik efektīvi var lietot sāls vai cukura paku, lai vingrotu mājās. Savukārt mākslas nodarbībai pēc savas izvēles vari sagādāt nepieciešamos materiālus vai darboties vien ar papīru un zīmuli.

Tu gribi, lai labi skan Tava iecienītā mūzika. Tas ir svarīgi, lai Tu tajā spētu iedziļināties. Ne vienmēr dārgākā tehnika ir tā labākā un kā to novērtēt? Tas ir gana vienkārši, ja vien zini kam to pajautāt un neuzņemies būt par zinošu visās jomās. Mēs palīdzēsim Tev saprast.

Garīgums? Kas tas ir? Vai zināšanas? Tu vari paskatīties uz sevi no cita skatu punkta. Pasauli Tu nevari mainīt, bet savu attieksmi pret to! Uz to var tiekties un Tava pasaule mainīsies līdz ar Tevi. “Jūs bijāt paradīzē, bet to nepazināt. Diemžēl tā notiek ar lielāko daļu cilvēku. Tie sameklē ciešanas pat visjaukākajās vietās, jo iedomājas, ka nav pelnījuši laimi.” /Paulu Koelju/

Kreativitāte var uzlabot Tavu dzīves kvalitāti. Mūsu smadzeņu puslodes darbojas vienoti. Itin bieži mēs mēdzam aizmirst par intuitīvo un emocionālo, koncentrējoties uz intelektuālo un loģisko. Ar saprātīgi izvēlētu brīvā laika aktivitāti Tu vari palīdzēt sev gan sasniegt lielāku produktivitāti savā ikdienas darbā, gan iemācīties atslēgties no ikdienas steigas.

Mums patīk neparastas idejas. Vai zināji, ka vari efektīvi atgūt labsajūtu pēc garām darba stundām pie datora vien nelielā pauzē, pavingrojot turpat birojā pie darba galda? Tāpat vari gūt enerģiju visai dienai rīta rosmē, vingrojot ar spilvenu savā guļasvietā vai vides dejas nodarbībā graciozi improvizēt brīvā dabā pie sava mīļākā koka, akmens vai jebkura cita objekta. Uz privāto treniņu varēsi ierasties ar savu mīļāko mūziku un vingrot tās pavadībā, kā arī treniņa noslēgumā iesaistīties asprātīgā jautājumu atbilžu spēlē ar treneri. Ja esi gana azartisks un nebaidies no izaicinājumiem, mēs Tevi izaicinam! Vai spēsi mēneša laikā treniņos pieveikt 300 pietupienus? Mēs esam gatavi piešķirt mēneša izaicinājuma uzvarētājam patīkamas atlaides nākamajiem treniņiem. Savukārt, ja Tev patīk klasiskas fiziskās aktivitātes, piedāvāsim Tev spēka, izturības, fleksibilitātes treniņus un pilates. Mūsu konsultanti Tev parādīs labākos risinājumus atbilstoši jebkurai tavai interesei un vajadzībai.

Nu nepatīk man tas sports… Vai arī Tev ideja par sportošanu rada diskomfortu? Mums ir paši empātiskākie treneri. Ar viņiem vienmēr varēsi pajokot, parunāt par dzīvi, uzdot visus sev interesējošos jautājumus un saņemt atbalstu. Tu pat nepamanīsi, kad fiziskās aktivitātes jau būs kļuvušas par ikdienu.

Kur aizies Jūsu līdzfinansējums? “Kad mēs mīlam, mēs allaž cenšamies kļūt labāki kā esam. Un, kad mēs kļūstam labāki, viss apkārt mums kļūst labāks.” /Paulu Koelju/

Mēs ticam, ka pasaule var kļūt labāka jau ar vienu Tavu labo darbiņu, jo mūsu taču ir tik daudz! 50% studijas gūtās peļņas mēs ziedosim fonda ziedot.lv projektam “Atbalsts bērniem ar autismu” ABA terapija šobrīd ir atzītākā terapija, kas var palīdzēt bērniem ar autiskā spektra traucējumiem sadzīvot ar šo pasauli. Diemžēl ABA terapija nav valsts apmaksāta un gadā tā izmaksā vidēji 3600 eiro. Turklāt šiem bērniem nepieciešamas arī audiologopēda, Montesori, ergoterapija un citas terapijas. Mūsu spēkos ir palīdzēt ģimenēm šo terapiju apmaksāt!

