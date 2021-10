Ilustratīvs attēls Foto LETA

Šodien “Rail Baltica” būvniecības laikā tiks īslaicīgi pārorganizēta gājēju plūsma Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, aģentūru LETA informē projekta būvnieku pilnsabiedrības “BeReRix” pārstāvji.

Sākot aktīvus “Rail Baltica” Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas ēkas būvdarbus, “BeReRix” aicina stacijas apmeklētājus un vilciena pasažierus pievērst īpašu uzmanību brīdinājuma zīmēm un to norādēm pie Rīgas dzelzceļa stacijas un tās telpās.

Šodien tiks pārorganizēta gājēju plūsma no stacijas ēkas C tuneļa izejas uz Gogoļa ielu. Gājēju plūsma turpmāk tiks virzīta caur stacijas A un B tuneļiem vai pa Gogoļa ielas ietvi virzienā uz Stacijas centrālo laukumu un Rīgas Centrāltirgu. C tuneli joprojām varēs izmantot, lai nokļūtu uz vilcienu platformām no stacijas ēkas puses.





































































































Gājēju kustības pārorganizācija ir nepieciešama, jo projekta būvnieks sāks C tuneļa dienvidu (tirgus puses) daļas demontāžas darbus, kā arī virs un līdzās tam veiks dzelzceļa uzbēruma norakšanas darbus.

Pilnsabiedrība “BeReRix” turpina būvniecības darbus Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu laukumā, kurā norit jaunās stacijas ēkas, Eiropas platuma un vairāku esošā platuma sliežu ceļu izbūve. Darbi šajā Rīgas centrālājā daļā noritēs līdz 2024.gada vidum, un to laikā dzelzceļa stacijas apmeklētājiem tiks nodrošināta droša iespēja nokļūt stacijas ēkā un uz vilcienu platformām.

Pilnsabiedrībā “BeReRix” apvienojušies Beļģijas būvniecības uzņēmums “Besix Group”, Latvijas būvnieks “Rere būve” un Itālijas būvnieks “Rizzani de Eccher”, ar mērķi īstenot projekta “Rail Baltica” nozīmīgu daļu – Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas kompleksa projektēšanu un pārbūvi, jaunu Eiropas platuma sliežu un dzelzceļa tilta pār Daugavu, uzbēruma un pieguļošās infrastruktūras projektēšanu un būvniecību.

















Arhitektūras risinājumus izstrādā itāļu “Crew” kopā ar Latvijas “Arhis arhitekti”. Būvkonstrukciju risinājumus nodrošina beļģu uzņēmumi “Greisch”, “TUC Rail”, itāļu DEAL un Latvijas uzņēmumi “Ceļuprojekts” un “BICP”. Sliežu risinājumus gatavo Beļģijas eksperti no “TUC Rail, sadarbojoties ar “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”. Ēkas inženiertīklus izstrādā “Belam-Riga”. Projektēšanas komandā darbojas arī vietējie projektēšanas un inženiertīklu eksperti – “Ceļuprojekts”, “Citrus Solutions”, “O3FM”, “Sprinkleru serviss”, “Aqua-Brambis”, “El-sana”, “Kārlis”, “JKIB inženieri”.

Kopš 2020.gada janvāra “BeReRix” intensīvi sadarbojas arī ar uzraugošo būvinženieru komandu “Egis-Deutche Bahn”, ko veido “Egis Rail SA”, “DB Engineering & Consulting GMbH” un “Egis Batiments International”.





























“Rail Baltica” projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Sākotnēji tika lēsts, ka “Rail Baltica” izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu, un daļa šo izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem, taču, pieaugot būvmateriālu cenām un darbaspēka izmaksām, šo skaitli nāksies koriģēt.



















