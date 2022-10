Rajevs: Ar triecieniem par enerģētikas infrastruktūru krievi grib Ukrainas iedzīvotājus nostādīt pret Zelenski Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Krievijas bruņotie spēki veic uzbrukumus enerģētikas infrastruktūras objektiem Ukrainā, lai panāktu iedzīvotāju noskaņojuma maiņu pret ukraiņu prezidentu Volodimiru Zelenski, lai diskreditētu viņu kā prezidentu un viņa vadīto valdību, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” savu viedokli pauž militārais analītiķis, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rezerves pulkvedis un 14. Saeimā ievēlētais Igors Rajevs (AS).

Tas, ka notiks uzbrukums enerģētikas objektiem, I. Rajevs paredzēja jau iepriekš, taču rīcība kavējās vairāku iemeslu dēļ, viens no tiem – politiskais ierobežojums. “Mēs redzējām bezjēdzīgas šaušanas par civilobjektiem, mēs redzējām šaušanu pa civiliedzīvotājiem, bet mēs neredzējām sagrautos tiltu pāri Dņepras upei, mēs līdz šim neredzējām siltuma staciju un citu lietu iznīcināšanu, kas nozīmē, ka karš ir mainījies,” saredz militārais analītiķis.

Pašlaik I. Rajevs pēta teoriju un meklē ierādījumus par tās patiesumu, kas skaidrotu Krievijas iebrukuma naratīvu Ukrainā. Viena no idejām, kas vada okupantu armiju ir pārliecība, ka “ukraiņi un krievi ir viena tauta, mēs esam brāļi, tikai jums ir nacistiskais režīms no kura jums jātiek vaļā un tad viss būs labi”. “Tieši šie triecieni, pēc manām domām, ir daļēji saistīti ar to, lai diskreditētu Zelenski kā prezidentu un viņa valdību, tāda veidā parādot, ka “lūk, viņi nespēj par jums parūpēties, nespēj nodrošināt elementārās lietas, nāciet atpakaļ pie mums, mēs jūs pieņemsim, nometiet tikai to prezidentu un viss būs labi”,” skaidro I. Rajevs. Šāds pagrieziens karā veikts, jo tuvojas ziema, kad īpaši nepieciešama apkure un gaisma.

Savukārt, ar Hersonas iedzīvotāju evakuāciju Krievija rādot, kā viņa rūpējas par saviem “jaunajiem Krievijas pilsoņiem”. Runas par to, ka civiliedzīvotāji tie izvesti, lai izmēģinātu kodolieročus, esot maldi. To būtu grūti attaisnot starptautiski un “pārdot vietējiem iedzīvotājiem”. Ticamākais variants – iedzīvotājiem jāpamet Hersona, jo okupanti šo pilsētu grib padarīt par cietoksni.

