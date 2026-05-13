Rajevs: karu Ukrainā varēja paredzēt jau pirms daudziem gadiem
Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” komentēja notikumus, kas noveduši pie pilna mēroga kara Ukrainā.
Viņš uzsvēra, ka Krievijas agresīvā virzība bija redzama jau sen. “Visu to, kas notiek tagad Ukrainā, principā jau varēja ļoti vienkārši paredzēt,” uzsvēra Rajevs.
Viņš norādīja, ka īpaši skaidrs pagrieziena punkts bija 2008. gada karš Gruzijā, kad Krievija parādīja gatavību pielietot spēku. Pēc šī kara Krievija secināja, ka armija nekam neder, un uzsāka plašas modernizācijas.
Savukārt 2014. gadā, pēc Rajeva teiktā, sekojis nākamais Krievijas solis, kurā tā guvusi panākumus bez būtiskas starptautiskas pretestības.
“Ja tu neapturi agresoru, tu viņu iedrošini iet tālāk,” uzsvēra Rajevs, piebilstot, ka tieši tas, viņaprāt, novedis pie pašreizējā kara Ukrainā.
