Rajevskis: A2 līmenis ir 100 vārdi, ko spēj apgūt jebkurš.. jeb tā ir cīņa par tiem, ko savulaik sedza "Saskaņa"







Ļoti labi par humānismu izteicies publicists Armands Puče, ka A2 līmenis ir Āfrikas pelēkā papagaiļa zināšanu līmenis, tiek daudz vārdu tas spēj apgūt sava mūža laikā. Tā par prasībām krievvalodīgajiem apgūt latviešu valodu TV24 raidījumam “Kur tas suns aprakts” izteicās politologs Filips Rajevskis.

“Tie ir 100 vārdi. A2 līmenis ir tieši tik vienkārši, ka jebkurš no mums to varētu apgūt!” saka Rajevskis, piebilstot, ka šeit vairs nav jautājums par humānismu, bet par ideoloģiju.”

Šeit ir jautājums – ko darīt. Izskatās, ka “Progresīvajiem” ir ideoloģisks uzstādījums, jo tie skatās uz to elektorālo zonu, ko savulaik sedza “Saskaņa”, par kuru cīnās tagad arī Šlesers. Par to cīnās visi no latviešu flanga, kas skatās uz krievvalodīgo vēlētāju, kuriem ir tuva saikne ar Krievijas pilsoņiem, kuri, kā izskatās, ir uz izbraukšanu”.

Deputāti konceptuāli atbalsta likuma izmaiņas valodas pārbaužu pagarināšanai Krievijas pilsoņiem par diviem gadiem

Saeima ceturtdien konceptuāli pirmajā lasījumā atbalstīja Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavotos grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz par diviem gadiem pagarināt valodas pārbaužu termiņu Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā, ja viņi jau būs izrādījuši iniciatīvu nokārtot pārbaudi.

Par grozījumiem pirmajā lasījumā nobalsoja 80 deputāti un 13 Nacionālās apvienības deputāti balsoja pret.

Plānots, ka Saeimā galīgajā lasījumā par grozījumus varētu lemt 14.septembrī. Reizē lemšanas laiku varētu ietekmēt tas, kad Saeimai būs jābalso par jaunās valdības apstiprināšanu.

Pašlaik spēkā esošā Imigrācijas likuma redakcija paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas 2023.gada septembrī zaudēja spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem jāpiesakās Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un finanšu resursu esamību.