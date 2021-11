Foto: AFP/Scanpix/LETA

RAKUS un PSKUS atklāj, cik darbinieki atlaisti Covid-19 sertifikāta neesamības dēļ







Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta neesamības dēļ patlaban ir atstādināti 32 darbinieki, savukārt Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā dīkstāvē aizsūtīti desmit nodarbinātie, noskaidroja aģentūra LETA.

No 15.novembra visus veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā gan valsts apmaksātos, gan arī maksas pakalpojumus, visās jomās var sniegt tikai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji ar spēkā esošu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Šajā sakarā RAKUS Personāla direktore Evita Duļbinska aģentūrai LETA pavēstīja, ka slimnīcā Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta neesamības dēļ šobrīd atstādināti ir 32 darbinieki, no kuriem aptuveni puse ir ārstniecības personas, savukārt pārējie – atbalsta personāls.

Šāds atstādināto darbinieku apmērs uz kopējā nodarbināto fona gan kopumā nav būtisks, jo slimnīcā strādā 4950 darbinieki. Slimnīcā strādājošo skaits pēdējā laikā ir audzis, pateicoties Veselības ministrijas iesaistei, kā arī cilvēkiem, kuri atsaukušies palīdzēt ārstniecības iestādei nodrošināt Covid-19 pacientu aprūpi.

Šobrīd kopējā vakcinācijas aptvere slimnīcā ir 94%, taču, kā atzīmēja Duļbinska, tas nenozīmē, ka visi no atlikušajiem 6% nav vakcinējušies, proti, daļa no šiem darbiniekiem ir prombūtnē, līdz ar to slimnīcai uz šo brīdi nav informācijas par šo nodarbināto vakcinācijas statusu. Turklāt daļa no šiem 6% esot jau sākuši vakcināciju, bet vēl nav noslēguši to.

PSKUS, pēc ārstniecības iestādes aģentūrai LETA sniegtās informācijas, kopš 15.novembra, kad stājās spēkā prasība par Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, divi darbinieki ir uzrakstījuši atlūgumu, savukārt desmit patlaban ir dīkstāvē, proti, šie darbinieki nestrādā, nesaņem atalgojumu un viņiem ir noteikts trīs mēnešu periods, kurā jāiegūst Covid-19 sertifikāts, ja viņi vēlas turpināt darbu slimnīcā. Taču arī Stradiņa slimnīcā darbinieku skaits ir liels – nedaudz virs 3000, tādēļ uz kopējā darbinieku fona dīkstāvē nosūtīto apmērs ir relatīvi neliels.

Slimnīcā skaidro, ka mazs nevakcinēto un pārslimojušo darbinieku skaits panākts, aktīvi rīkojot informatīvas lekcijas, kā arī dažāda veida gan individuālas, gan kolektīvas sarunas ar darbiniekiem.

Nolūkā izprast prasības pēc Covid-19 sertifikāta kopējo ietekmi uz mediķu cilvēkresursiem aģentūra LETA vērsās Veselības ministrijā (VM), lūdzot sniegt datus par šī iemesla dēļ atstādināto mediķu kopskaitu, kā arī to, vai kādās slimnīcās šādu gadījumu skaits ir īpaši liels, taču VM atbildi nesniedza.

Iepriekš, 12.novembrī, uz šādu jautājumu VM gan atbildēja, ka rēķinās, ka būs atstādināšanas gadījumi, taču arī tad VM nesniedza informāciju par potenciāli atstādināmo mediķu skaitu no 15.novembra. VM iepriekš gan norādījusi, ka precīzāku informāciju par vakcinācijas aptveri ārstniecības personu lokā būtu jālūdz darba devējam – attiecīgajai ārstniecības iestādei.

Jau ziņots, ka no 15.novembra visus veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā gan valsts apmaksātos, gan arī maksas pakalpojumus visās jomās – gan primārajā un ambulatorajā veselības aprūpē, gan stacionārajā veselības aprūpē, gan zobārstniecībā, gan rehabilitācijā, gan neatliekamajā veselības aprūpē personām varēs sniegt tikai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji ar spēkā esošu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Savukārt ārstniecības personām, kas sākušas vakcināciju, bet nav pabeigušas vakcinācijas kursu, būs jāveic Covid-19 testi. Testēšana tiek nodrošināta valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas apmēros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam.