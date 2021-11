“Šobrīd zaļais sertifikāts ir izgāzts no zinātniskā viedokļa.” Ekonomists Krusts par vakcinācijas ietekmi uz Covid-19 izplatības ierobežošanu Ieteikt







Šobrīd zaļais sertifikāts ir izgāzts no zinātniskā viedokļa, proti, tas ir zinātniski nepamatots, ar šādu viedokli kanāla TV24 raidījumā “Preses klubs” dalījās Mārtiņš Krusts, finanšu datu analītiķis, ekonomists.

Viņš sacīja, ka iepriekš bija izskanējusi informācija, ka vakcīna pret Covid-19 ierobežo slimības izplatību.

Tad Krusts atgādināja, ka viņš par šo jautājumu aptuveni vasaras vidū bija sastrīdējies ar infektologu Ugu Dumpi un epdemiologu Juriju Perevoščikovu un ārstu Gruntmani. Proti, ap to laiku viņš esot ieguvis tobrī jaunākos datus no ASV Kalifornijas štata.

Ekonomists esot teicis speciālistiem, ka doma par 100% vakcīnas iedarbību esot neprecīza. Turklāt viņš esot arī rādījis un stāstījis, ka vakcīnai vispār neesot nekādas ietekmes uz izplatības samazināšanu.

“Vēl vairāk – vakcinācija var pat savā veidā palielināt, jo šie te cilvēki jūtas drošāki. Un korelācijas rezultātā bieži vien uzrādījās gadījumi, kad vakcinētie reģioni bija lielāki izplatītāji,” norādīja Krusts.

Tāpat viņš pieminēja to, ka patlaban zinātnē uzskatot, ka vakcīna pret Covid-19 nepasarģajot no izplatības. Līdz ar to arī Covid-19 sertifikāts esot zaudējis lielāko daļu no tā pamatotības.

“Šobrīd zaļais sertifikāts ir izgāzts no zinātniskā viedokļa. Viņš ir zinātniski nepamatots,” uzsvēra Krusts, piebilstot, ka viņam nav nekāda ietekme uz vīrusa izplatības mazināšanu un epidemioloģisko drošību. Tiesa, viņš atzina, ka, skatoties datos, var novērot, ka senioru vidū tam tomēr ir ietekme.