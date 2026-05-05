Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Rauga mīklas plātsmaizes recepte ar kompota āboliem 0

LOLITA ŠELVAHA
17:08, 5. maijs 2026
Lai plātsmaizes mīkla izdotos nevainojami, visiem produktiem jābūt istabas temperatūrā.

Sastāvdaļas

Mīklai

500 g miltu
1 glāze piena
30 g svaiga rauga
100 g augu eļļas
Sāls
1 ēdamkarote cukura
Virskārta

Kompota āboli no 3 l burkas

Pārkaisīšanai

2 ēdamkarotes cukura
1 tējkarote kanēļa

Pagatavošana

Miltus iesijā lielā bļodā un vidū veido bedrīti. Nelielā daudzumā silta piena iedrupina un izšķīdina raugu. Miltu bedrītē ieber cukuru, šķipsnu sāls, pielej pienu. Visu sajauc pašķidrā putriņā, bļodu novieto siltā vietā un atstāj, līdz parādās mazi burbulīši.

Pievieno eļļu un sajauc viendabīgu mīklu. Bļodu ar mīklu liek siltā vietā rūgt. Rūgšanas laikā mīkla 2 reizes jāatspiež. Kad mīkla pacēlusies trešo reizi, tā ir gatava cepšanai.

Kompota ābolus nolej sietā un kārtīgi notecina.

Cepamo plāti izklāj ar cepamo papīru. Mīklu liek plāts vidū, rokas ieziež ar eļļu un mīklu izlīdzina vienmērīgi pa visu plāti.

Ābolu šķēlītes kārto blīvās rindās uz mīklas. Ābolu plātsmaizi liek līdz 200 °C sakarsētā cepeškrāsnī un cep 30–40 minūtes.

Gatavo plātsmaizi izņem no cepeškrāsns, pārkaisa ar cukuru un kanēli. Kad maizīte atdzisusi, sagriež gabalos.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.