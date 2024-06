Brīvdabas muzejā noticis krāšņs tirdziņš

Rauši, rotas, keramikas bļodas, alus…! Brīvdabas muzejā sācies tradicionālais tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgus Ieteikt







Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien un svētdien, 2.jūnijā, notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas izstrādājumu gadatirgus, aģentūru LETA informēja muzeja pārstāve Līga Rimšēviča.

Reklāma Reklāma

Kā liecina muzeja informācija interneta mājas lapā, tad 1. un 2.jūnijā gadatirgus notiks no pl.9:00 – 17:00. Plašāka informācija ŠEIT.

Šogad gadatirgus notiks 52.reizi. Tajā savu preci piedāvās vairāk nekā 500 amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Paredzēta arī kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm un dažādiem amatu paraugdemonstrējumiem.

Gadatirgū vairāk nekā pieci simti meistaru piedāvās apskatīt un iegādāties keramikas izstrādājumus, dažādus pinumus, ar tradicionālām apstrādes metodēm darinātus koka priekšmetus, ādas izstrādājumus, metālkalumus, rotkaļu darinātas rotas, audēju austus galdautus, dvieļus, lakatus un segas, būs adījumi un tamborējumi, varēs iegādāties apģērbu, dabīgo kosmētiku un pirtslietas, kā arī rotaļlietas, sveces, stikla, poligrāfijas izstrādājumus.

Tāpat gadatirgū būs visāda veida maize, rauši, pīrāgi, cepumi, piparkūkas, kūpināta gaļa un desas, zivis, piena produkti, medus, ziedputekšņi, vasks, gan svaigi dārzeņi, ogas un augļi, gan konservējumi – mērces, sīrupi, ievārījumi, kaņepju izstrādājumi, cigoriņu kafija, dabīgās tējas, sukādes, konfektes, saldējums un dažādi dzērieni.

Tirgū varēs ne tikai iegādāties tautas lietišķās mākslas darinājums, bet būs virkne amatnieku, kas savas prasmes būs gatavi arī rādīt un mācīt. Varēs apgūt pirmās iemaņas keramikas darbnīcā, skalu grozu pīšanā, vilnas vērpšanā, burbuļsaktu kalšanā, piekariņu gatavošanā, karošu grebšanā, pastalu gatavošanā, celaiņu aušanā, knipelēto mežģīņu darināšanā. Tirgus laukumā varēs vērot, kā koka amatnieks Juris Balodis divu tirgus dienu laikā izgrebs abru.

Tāpat šodien būs arī tirgus lustes kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem, Limbažu kapelu “Ziemeļmala”, kapelu “Brička”, etnokompāniju “Zeidi”, Daugmales kapelu un folkloras kopu, kā arī Drabešu muižas muzikantiem, bet svētdien, 2.jūnijā, tirgus lustes būs ar etnogrupu “Ogas”, deju ansambli “Dancītis”, Valmieras kultūras centra Tautas mūzikas kopu, postfolkloras grupu “Kaligo”, Aleksandru Maijeru un Hariju Vargantu.

Uz skatuves pie Rietumu vārtiem šodien plkst.11 un 14 varēs noskatīties Edvarda Vulfa lugu “Tapiņa atgriešanos” Mārsnēnu amatierteātra izpildījumā, bet svētdien, 2.jūnijā, plkst.11 un 14 Iļģuciema Kultūras centra studijas “Rampa” viencēlienus – Annas Brigaderes “Čaukstenes” un Rūdolfa Blaumaņa “Pēc pirmā mītiņa”.

Reklāma Reklāma

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā. Šogad muzejs svin savu simtgadi. Tā platība ir 87 hektāri un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem. Muzejā notiek krājumu komplektēšanas un glabāšanas, izglītojošais, pētnieciskais un restaurācijas darbs. Muzejam ir arī divas lauku ekspozīcijas to dabiskajā atrašanās vietā – muzejs “Vēveri” Vecpiebalgas pagastā un zvejnieku sēta “Vītolnieki” jūras krastā Rucavas pagastā.

Uzziņai

IEEJA muzejā būs pa 3 vārtiem – Centrālo ieeju, Rietumu vārtiem (Bonaventuras ielas gals) un Berģu vārtiem (Berģu iela 70A).

Rīgas Satiksme nodrošinās papildus reisus 31. trolejbusam un speciālu autobusa maršrutu Jugla- Brīvdabas muzejs – Jugla. Reisu laiki ŠEIT.

Informācija par biļetēm ŠEIT.