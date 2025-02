Foto: “X”/@nexta_tv

“Viņš pats izlems, kad kontaktēties ar ASV par Ukrainu.” Krievijas un ASV pārstāvji sniedz pirmos komentārus pēc sarunām Saūda Arābijā. Ko saka Zelenskis? Ieteikt







Ziņa papildināta ar ASV rekaciju un Ukrainas prezidenta V.Zelenska viedokli pulksten 17:34.

Reklāma Reklāma

Sarunas starp Krieviju un ASV Saūda Arābijā ir noslēgušās, un Krievijas Federācijas pārstāvji jau paspējuši lepoties ar pirmajiem rezultātiem, atzīmējot “pozitīvo” tikšanos.

Krievijas Federācija sarunas nosaukušas par “pozitīvām”, vēsta medijs “Unian“.

Krievijas pārstis paudis, ka “divas lielas valstis nevar nesazināties savā starpā”.

Arī Putina palīgs Jurijs Ušakovs sacīja, ka sarunas starp Krievijas un ASV delegācijām noritējušas labi un ka Krievija un ASV “vienojušās ņemt vērā viena otras intereses”.

Pēc viņa teiktā, “notika nopietna saruna par visiem jautājumiem”.

Vienlaikus viņš sacīja, ka pagaidām ir grūti nosaukt konkrētu Putina un Trampa tikšanās datumu, taču maz ticams, ka tā varētu notikt nākamnedēļ.

Ušakovs sacīja, ka Putins “pats izlems, kad kontaktēties ar ASV par Ukrainu.”

Ko saka ASV pārstāvji?

Kā ziņo Vācijas medijs “Deutsche Welle“, tad tikko kā sākusi parādīties pirmā indormācija par to, kāda ir ASV Valsts departaments reakcija pēc ASV un Krievijas augstāko amatpersonu tikšanās saistībā ar karu Ukrainā.

ASV un Krievija otrdien vienojās risināt jautājumus, kas ietekmē to attiecības, un sākt meklēt veidus, kā izbeigt Krievijas karu Ukrainā. ASV Valsts departaments paziņoja, ka šie centieni vēl ir sākuma stadijā.

“Ar vienu telefona zvanu, kam seko viena tikšanās, nepietiek, lai panāktu ilgstošu mieru,” tā pēc tikšanās Saūda Arābijā sacīja departamenta preses pārstāve Tammija Brūsa, ziņo “Deutsceh Welle”.

Kā vēstīja LETA, tad ASV Valsts departaments paziņojis, ka valsts sekretārs Marko Rubio vienojies ar Lavrovu izveidot augsta līmeņa delegācijas, lai, cik drīz vien iespējams, izbeigtu karu, panākot “ilgtspējīgu un abām pusēm pieņemamu” mieru.

Reklāma Reklāma

ASV sarunās pārstāvēja Rubio, ASV nacionālās drošības padomnieks Maiks Volcs un Trampa īpašais sūtnis Tuvo Austrumu jautājumos Stīvs Vitkofs. Volcs norādīja, ka sarunās par kara izbeigšanu galvenā uzmanība tiks pievērsta teritoriālajiem jautājumiem un drošības garantijām.

Pēc Tikšanās Rubio apgalvoja, ka esot pārliecināts par Maskavas vēlmi iesaistīties “nopietnā procesā”, lai izbeigtu karu. Valsts sekretārs arī paziņoja, ka kādā brīdī pie sarunu galda atradīšoties vieta arī Eiropas Savienībai (ES), jo tā arī noteikusi sankcijas pret Krieviju.

Mieram “jābūt pastāvīgam un karš jāizbeidz, nevis jāizbeidz uz laiku, kā to esam pieredzējuši pagātnē,” preses konferencē Rijādā savukārt uzsvēra Volcs.

Rubio un Lavrovs arī vienojušies “ielikt pamatu turpmākai sadarbībai kopīgu ģeopolitisko interešu” jautājumos, kā arī “vēsturiskajām ekonomiskajām un investīciju iespējām, kas radīsies pēc veiksmīgas konflikta izbeigšanas Ukrainā,” norādīja Valsts departamenta pārstāve Temija Brūsa.

Panākta vienošanās arī par savstarpējo diplomātisko pārstāvniecību atjaunošanu.

Valsts departamenta izplatītajā paziņojumā teikts, ka Tramps vēloties apturēt nogalināšanu un ka “Savienotās Valstis vēlas mieru, izmantojot pasaulē spēku, lai valstis savestu kopā”.

“Prezidents Tramps ir vienīgais līderis pasaulē, kas var likt Ukrainai un Krievijai par to vienoties,” apgalvots paziņojumā.

Tikmēr Lavrovs paziņojis, ka izklāstījis ASV pārstāvjiem Krievijas iebildumus pret ES miera uzturētāju izvietošanu Ukrainā. “Tas, protams, mums ir nepieņemami,” uzsvēra Krievijas ārlietu ministrs.

Viņš arī apgalvoja, ka Savienotās Valstis esot izrādījušas interesi par sankciju atcelšanu pret Krieviju.

Kāds ir Ukrainas prezidenta viedoklis?

Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau nosodījis ASV un Krievijas sarunas kā sarunas “par Ukrainu bez Ukrainas”.

Kā ziņo ārvalstu medijs “The Guardian“, tad Zelenskis ir kritizējis šodien notikušās ASV un Krievijas sarunas, norādot, ka tajās nav piedalījies Ukrainas pārstāvis. Sarunas “notiek starp Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu pārstāvjiem. Par Ukrainu – atkal par Ukrainu – un bez Ukrainas,” viņš teica.

Zelenskis ir aicinājis uz “godīgām” miera sarunām par Ukrainu, lai izbeigtu Krievijas iebrukumu valstī, apgalvojot, ka tajās jāiesaista Eiropas Savienība, Turcija un Apvienotā Karaliste. “Ukrainai, Eiropai plašā nozīmē – un tas ietver Eiropas Savienību, Turciju un Apvienoto Karalisti, – būtu jāiesaistās sarunās un nepieciešamo drošības garantiju izstrādē ar Ameriku attiecībā uz mūsu pasaules daļas likteni,” tā Zelenskis sacīja preses konferencē šodien Ankarā, Turcijā, kuru citē aģentūra AFP.

Zelenskis arī sacīja, ka ir pārcēlis savu braucienu uz Saūda Arābiju, kas bija paredzēts trešdien, 19.februārī, liekot noprast, ka viņš vēlas izvairīties no tā, lai viņa vizīte netiktu saistīta ar ASV un Krievijas sarunām, vēsta aģentūra Associated Press.

Turcijas prezidenta viedoklis pēc tikšanās ar Zelenski

Kā vēstīja “The Guardian“, tad Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans sacīja, ka Turcija būtu “ideāla mājvieta” jebkurām sarunām par Krievijas un Ukrainas konflikta izbeigšanu, ziņo aģentūra AFP. Kopīgā preses konferencē Ankarā ar Zelenski viņš sacīja: “Turcija būs ideāla mājvieta iespējamām sarunām starp Krieviju, Ukrainu un Ameriku tuvākajā nākotnē.”

Atsaucoties uz jauno “Trampa kunga uzsākto diplomātisko iniciatīvu ātri izbeigt karu sarunu ceļā”, Erdogans sacīja, ka iepriekšējās abu pušu sarunas Stambulā 2022. gadā bija “svarīgs atskaites punkts un platforma, kurā puses bija vistuvāk vienošanās panākšanai”.

Erdogans un Zelenskis tikās dažas stundas pēc tam, kad Saūda Arābijā uz pirmajām augsta līmeņa sarunām kopš Maskavas iebrukuma Ukrainā bija sapulcējušies vadošie ASV un Krievijas diplomāti.

Ukraine greatly values its relations with Türkiye, the mutual understanding we share, and the support we receive in this extraordinary time of war. We are grateful for the warm welcome, hospitality and absolutely constructive approach in our negotiations. Today, together with… pic.twitter.com/VmiScW6Kys — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2025

The meeting between the US and Russia in Saudi Arabia should not be considered negotiations, – US State Department spokeswoman Tammy Bruce

😆#war pic.twitter.com/otXDklmpt1 — Ivashko Yurii (@IvashkoY) February 18, 2025

⚡️ BREAKING: Russia and US delegations conclude talks in Riyadh During negotiations in Saudi Arabia, Russia and the US proposed a three-stage plan that includes a ceasefire in Ukraine, elections, and a final peace agreement. Rubio and Lavrov agreed to establish a consultation… pic.twitter.com/evvg10NvUI — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2025