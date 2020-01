Informatīvs attēls Foto: pexels.com

Reorganizējot veselības uzņēmumu grupu “Repharm”, Nīderlandē izveidots grupas mātesuzņēmums, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijas pārstāvji.

Paplašināsies Eiropas tirgos

“Repharm” pārstāvji informēja, ka uzņēmumam plānots piesaistīt arī investoru, tostarp notiek sarunas ar vairākiem ASV investīciju fondiem.

Jaunā “Repharm” juridiskā struktūra veidota, plānojot paplašināšanos Eiropas tirgos.

“Repharm” īpašnieks Andrejs Leibovičs skaidroja, ka “Repharm” arī turpmāk būs vietējā kapitāla uzņēmums. “Visi īpašnieki ir Latvijas rezidenti, kuri paši dzīvo Latvijā. Mūsu prioritāte ir attīstīt “Repharm” un veicināt pakalpojumu kvalitāti Latvijā. Holdinga uzņēmumi 2019.gadā nodokļos Latvijā būs samaksājuši ap 35 miljoniem eiro un esam lielākais nacionālā kapitāla darba devējs Latvijā,” viņš pauda.

Saskata lielas attīstības iespējas

Māteskompānijas dibināšanu Nīderlandē “Repharm” skaidroja ar senām uzņēmējdarbības tradīcijām, kā arī nodrošinātu stabilu uzņēmējdarbības vidi investīcijām un darbības paplašināšanai Eiropas Savienības (ES) tirgos.

“Starptautisko klīnisko pētījumu apgāde visā pasaulē ir viens no “Repharm” attīstības virzieniem. Jau pašlaik ir veiksmīga sadarbība ar pētījumu veicējiem Beļģijā un Skandināvijā. Tāpat redzam lielas attīstības iespējas, sniedzot laboratorijas pakalpojumus klīnikām ārvalstīs, jo īpaši Skandināvijas valstīs,” informēja uzņēmumā.

Savukārt Latvijā tuvākajos gados plānots piesaistīt arvien vairāk pacientu no ārvalstīm, tādējādi ļaujot Latvijā noturēt augsti kvalificētus medicīnas profesionāļus un nostiprināt uzņēmuma pozīcijas vietējā tirgū.

Pēc “Repharrm” paustā, pakalpojumu kvalitāte būs galvenais attīstības virziens Latvijā, tomēr uzņēmumu tālāka izaugsme plānota tieši ārvalstīs.

Meklēs starptautisku partnerti

Tāpat kompānijā minēja, ka “Repharm” pēdējos gados aktīvi strādāja pie uzņēmuma korporatīvās pārvaldes struktūras izmaiņām atbilstoši starptautiskajiem korporatīvas pārvaldes principiem.

“Šo var uzskatīt par lielu un nozīmīgu pārmaiņu svarīgu posmu. Nākamais attīstības solis ir starptautiska partnera piesaiste. Šobrīd notiek sarunas ar vairākiem ASV investīciju fondiem. ASV investora piesaiste ļaus “Repharm” pacelties jaunā līmenī un veicinās tālāku uzņēmuma attīstību kā Latvijā, tā ārvalstīs,” norādīja kompānijā.

Vienlaikus Latvijas Uzņēmumu reģistrā iesniegta informācija par “Repharm” grupas patiesajiem labuma guvējiem.

Uzziņa:

“Repharm” koncerna apgrozījums 2018.gadā bija 276,159 miljoni eiro, kas ir par 12,4% vairāk nekā 2017.gadā, bet koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 32,194 miljoni eiro.

“Repharm” uzņēmumu grupa ir izveidota 2009.gadā, apvienojot AS “Sentor Farm aptiekas”, kas attīsta zīmolu “Mēness aptieka”, un zāļu, medicīnas un veselības preču izplatītāju uzņēmumu AS “Recipe Plus”. Veselības uzņēmumu grupā ietilpst arī AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Centrālā laboratorija”, AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”.