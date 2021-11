Publicitātes foto

„Repharm” meitas uzņēmumu „Veselības centru apvienības” un „Centrālās laboratorijas” valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirta LR Ministru kabineta balva par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā, kas apliecina šo uzņēmumu īpašo veikumu pandēmijas laikā, nodrošinot valstī veselības krīzes risinājumus un sekmējot medicīnas pakalpojumu pieejamību.

Stella Lapiņa, Veselības centru apvienības un Centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētāja: „Mūsu uzņēmumu profesionālo komandu darbs ir pamatā visam, ko šajā sarežģītajā laikā esam spējuši paveikt. Pateicoties ikvienam mūsu darbiniekam, būdami vien neliela daļa no Latvijas veselības aprūpes kopuma, esam varējuši nodrošināt apjomīgu pakalpojumu daudzumu krīzes vajadzībām!

Covid-19 pandēmija nebijušas realitātes situācijā nostādīja gan mūsu uzņēmumu attīstību, gan visu veselības aprūpes nozari. Kā salīdzinoši nelieli uzņēmumi valsts kontekstā, ar lepnumu apzināmies, ka katra ceturtā vakcīnas pote un ik dienu vairāk nekā 35 % veikto Covid-19 testu ir mūsu darbinieku veikums.

Ar lielu pateicību un lepnumu pieņemu šo balvu, jo tā ir novērtējums maniem darbiniekiem, mūsu uzņēmumu komandām, kas nepagurušas turpina darbu krīzes apstākļos. Šis laiks mums ir grūta, taču nozīmīga un vērtīga mācību stunda, kurā iegūtās zināšanas izmantosim tālākajā attīstībā gan Latvijā, gan arī paplašinoties Baltijas jūras reģionā.”

Ministru kabineta balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums – nākamais augstākais aiz Triju Zvaigžņu ordeņa.

“Repharm” šī gada septembrī uzsāka darbu pie jaunas stratēģijas “Fit for 2025”, lai no neliela vietējā uzņēmuma paplašinātu savu klātbūtni Baltijas jūras reģionā, panāktu lielāku mērogu un tad šīs jaunās priekšrocības nodotu tālāk saviem klientiem. Stratēģija aptver piecu gadu periodu un tās uzdevums ir nostiprināt RePharm ārpus Latvijas robežām, panākt uzņēmuma transformāciju, kā arī piesaistīt jaunas investīcijas un jaunu kapitālu.

Koncerna pamatdarbība ir farmaceitisko izstrādājumu, medicīnas, veselības un veterināro preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī zāļu un medicīnas preču pirms vairumtirdzniecības, (pre-wholesale) apstrāde un piegāde citiem vairumtirgotājiem, medicīnas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem gan valsts budžeta ietvaros, gan par maksu, tai skaitā zobārstniecības pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana.

Koncerna pamatdarbība ir arī laboratorijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un biznesa klientiem, kā arī koncerns sniedz mārketinga, un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus saviem biznesa klientiem.

Uzņēmumu grupu veido AS “Repharm” un tā meitas sabiedrības AS “Recipe plus”, AS “Sentor farm aptiekas”, AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”, AS “Veselības centru apvienība”, SIA “Centrālā laboratorija”, UAB „RP Pharma Lietuvā”, AS „Aprūpes birojs” un citi, kā arī iepriekšminēto sabiedrību meitas sabiedrības.