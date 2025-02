Rēzeknes novadā policija meklēja 2023.gada 10.februārī dzimušu bērnu. Vēlu vakarā bērnu bezsamaņā atrada, taču mediķiem vairs neizdevās glābt viņa dzīvību… Policijas foto.

Rēzeknes novadā mirušais puisēns atradās vien puskilometru no mājām, taču tika meklēts gandrīz 7 stundas. Kāpēc meklēšana notika tik lēnu, ja katra sekunde bija no svara?







Pagājušā nedēļas nogalē Latviju pāršalca skumjākā ziņa no Rēzeknes puses. Lendžu pagastā pazuda 2023. gadā dzimušais Andrejs. Lai gan vakarā puisēns tika atrasts, diemžēl viņa dzīvību glābt neizdevās.

Medijos arī tika ziņots, ka ap plkst.13.30 bērns izgāja no savas dzīvesvietas, bet ap plkst.21.40 tika atrasts bezsamaņā pie dzelzceļa sliedēm.

Tomēr šī situācija gan LA.LV redakcijai, gan lasītājiem radīja jautājumus.

Tā kāds lasītājs raksta: “Kāpēc bija nepieciešamas gandrīz 7 stundas, lai puiku atrastu puskilometra attālumā? Vai tas ir nopietni? Vai kādam nav jāuzņemas atbildība, ka jau pirmajā stundā netika pārmeklēta visa teritorija vismaz kilometra rādiusā ap māju? Tā mēs meklējam viengadnieku ziemā bez apaviem? 500 metrus no mājām? Puikam pukstēja sirds atrodot, tur katra minūte bija no svara.”

Lai uzzinātu atbildes uz šiem svarīgajiem jautājumiem, sazinājāmies ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi.

Saņēmām skaidrojumu, ka Valsts policijas pārstāvji uzreiz pēc informācijas saņemšanas devušies uz notikuma vietu, lai uzsāktu meklēšanas darbus.

Kāda ir policijas taktika šādos gadījumos? “Meklēšanas darbi tiek organizēti atbilstoši izstrādātajiem algoritmiem. Sākumā tiek pārmeklēta tuvākā apkārtne, tai skaitā saimniecības, piemājas ēkas. Tāpat uzmanība tiek pievērsta un pārmeklētas blakus esošās ūdenstilpnes, grāvji un auto ceļu malas. Pēc tam teritorija tiek paplašināta. Tāpat paralēli meklēšanas darbiem policija strādā ar vairākām iespējamajām versijām, kā arī aculiecinieku nopratināšanu. Tiek ņemta vērā arī apkārtne, kur persona ir pazudusi. Gadījumos, ja meklēšanas darbi ieilgst, tiek mainīta taktika un teritorija tiek sadalīta sektoros un notiek atkārtotas pārbaudes.”

Informāciju par personas bez vēsts prombūtni Valsts policija pieņem jebkurā diennakts laikā, neatkarīgi no personas pazušanas vietas, laika un apstākļiem. Ja tuvinieki ir atklājuši, ka persona ir pazudusi, ir nekavējoties jāvēršas Valsts policijā. It īpaši, ja pazudis bērns. Valsts policijas norīkojums uzreiz pēc informācijas saņemšanas dosies uz notikuma vietu, lai uzsāktu meklēšanas darbus. Tāpat tiks piesaistīti visi brīvie norīkojumi un iesaistītas amatpersonas no citām struktūrvienībām.

Interesējāmies arī, vai šādos gadījumos tiek izmantoti arī suņi, droni un citi iespējamie resursi, kas var atvieglot meklēšanas darbus? Valsts policijā skaidro: “Meklēšanas darbos tiek piesaistīti nepieciešamie resursi, lai veiktu meklēšanas darbus. Meklēšanas darbos piesaista kinologus ar dienesta suņiem, tāpat arī tiek izmantota tehnika – piemēram, helikopteri un bezpilota gaisa kuģi. Jānorāda, ka tehnikas izmantošanu ietekmē arī laikapstākļi, piemēram, ja ir stipra snigšana tas apgrūtina meklēšanu. Tāpat, ņemot vērā situāciju, tiek piesaistīt kolēģi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Zemessardzes, kā arī brīvprātīgo organizācijas, kuras nodarbojas ar cilvēku meklēšanu. Tāpat ir gadījumi, kad policija lūdz arī iedzīvotāju brīvprātīgu iesaisti meklēšanas darbos. Jāmin, ka brīvprātīgo iedzīvotāju dalība meklēšanas darbos tiek koordinēta, jo ir svarīgi, lai visas darbības būtu saskaņotas un nerastos risks nedz meklēšanas pasākumu traucēšanai, ne pašu brīvprātīgo drošībai.”

Acīmredzot šajā gadījumā visi apstākļi bija nelabvēlīgi meklēšanai, tāpēc puisēnu neizdevās atrast ātrāk. Bet vai tā labā tika paveikts viss iespējamais? Jautājums paliek atvērts.