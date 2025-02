Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Iereibis un 165km/h – vai tiesības vismaz bija? Uz Liepājas šosejas notverts kārtējais dzērājšoferis







Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas amatpersonas Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes pagastā apturēja automašīnu “Audi”, kuras vadītājs nepakļāvās policijai, bija uzsācis bēgšanu, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, vairākkārtīgi veica ceļu satiksmei bīstamus apdzīšanas manevrus, neapturēja transportlīdzekli, kad tika dots vairākkārtējs rīkojums prasībai apturēt transportlīdzekli un turpināja kustību līdz Kuldīgas novadam. Transportlīdzekļa vadītājs bija alkohola reibumā un bez tiesībām, tā portālu LA.LV informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste (Kurzemes reģiona pārvaldes jautājumos) Madara Šeršņova.

31. janvārī ap pulksten 17.45 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas Dienvidkurzemes novadā, Kalvenes pagastā uz autoceļa A9 fiksēja automašīnu “Audi”, kuru vadīja vīrietis vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 90 kilometri stundā, pārvietojās ar ātrumu 136 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 46 kilometriem stundā.

Valsts policijas amatpersonas, fiksējot automašīnu, ieslēdza dienesta transportlīdzeklim skaņas un gaismas signālus, apgriezās braukšanas pretējā virzienā un deva rīkojumu transportlīdzekļa vadītājam apturēt transportlīdzekli, taču tā vadītājs šo prasību ignorēja. Vienlaikus fiksēts, ka vīrietis ar automašīnu atkārtoti pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu par 75 kilometriem stundā, proti pārvietojās ar 165 kilometriem stundā.

Vīrietis automašīnu apturēja un likumsargi konstatēja, ka tās vadītājs atradies alkohola reibumā. Vīrieša izelpā konstatētas 0,75 promiles alkohola un viņš pārvietojies bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Valsts policijā pret vīrieti uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un par bēgšanu, un kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Valsts policijas aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā! Arī līdzcilvēkiem ir liela ietekme, lai atturētu no sēšanās pie stūres reibuma stāvoklī. Tādēļ aicinām ikvienu rūpēties par apkārt esošajiem cilvēkiem – ja neizdodas atturēt kādu no braukšanas reibuma stāvoklī, aicinām par to ziņot policijai, zvanot 112.