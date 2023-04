Režisors Alvis Hermanis apšauba, ka Dalailama ir pedofils…tikai vienkārši izkūkojis prātu!

Foto: REUTERS/SCANPIX Dalailama.

Arī pazīstamo Latvijas režisoru Alvi Hermani nav atstājusi vienaldzīga ziņa par Tibetas garīgo līderi Dalailamu, un vēsts par notikušo pāršalca pār pasauli. Portāls “LA.LV” jau vēstīja, ka plaša apspriešana sociālajos tīklos teju visā pasaulē sākusies pēc tam, kad 87 gadus vecais Dalailama kāda labdarības pasākuma laikā Indijā veicis dīvainas darbības ar kādu mazu zēnu. Viņš noskūpstījis zēnu uz lūpām, bet pēc tam lūdzis puikam “iesūkt” viņa mēli. Tas viss iemūžināts video un strauji izplatījies pa pasauli.

Savu viedokli par fiksēto momentu starp Dalailamu un mazo zēnu soctīklā Facebook pauž Hermanis, rakstot saviem sekotājiem un rādot savu kopbildi ar pašu Dalailamu: “Agrāk es ar šo veco fotogrāfiju būtu lepojies, bet kopš šodienas – baigi grūti. Es gan, protams, apšaubu, ka Dalailama ir pedofīls (CNN un visur citur šodien publicē video, kur viņš liek mazam puisēnam sūkāt viņa mēli). Esmu diezgan drošs, ka viņš vienkārši ir izkūkojis prātu. Un jau sen. Man ir daži novērojumi šai kontekstā, jo esmu ticies ar viņu 4 reizes. Gan Daramsalā, gan šeit. Man radās iespaids, ka viņš ir izdomājis sev tādu tēlu “baigi oriģinālais onkulītis”, kurš pēc veciem dzenbudisma paraugiem cenšas visus ik pa brīdim pārsteigt ar jokainu un neparedzamu uzvedību. No malas tas izskatījās diezgan neveikli un šoreiz arī viņam diemžēl nāvējoši.”

Hermanis ierakstā Facebook pauž, ka, viņam Dalailama “likās drusku pastulbs, ja drīkst.”

“Piemēram, bildē redzamajā publiskās tikšanās reizē, no Burjatijas un Tuvas sabraukušie budisti viņam prasīja, kā sadzīvot ar rusifikācijas postu. Uz to viņš atbildēja ar murgiem par brālīgu sadzīvošanu ar krieviem, beigās sāka slavēt Marksu un atzinās, ka pats arī sirdī ir marksists (!!!). Par to, ko Ķīna bija izdarījusi ar Tibetu, viņš laikam uz brīdi bij aizmirsis. Tad vienās pusdienās es viņam izstāstīju gadījumu, ka Latvijā viens starptautisks budistu retrīts (Rūjienas pusē) izgāzās un visi budistu mūki no Mjanmas aizmuka ļoti vienkārša iemesla dēļ. Latvijas odi. Kuru klātbūtne ir nesavienojama ar meditācijas tehniku. Es viņam teicu, ka budisms ir varena reliģija, bet Latvijas teritorijā tā diemžēl nedarbojas. Dēļ mūsu odiem. To es daļēji domāju kā joku, kuru viņš nesaprata. Jo viņa atbilde bija ļoti nopietna – arī odi ir dzīvas radības, un ja tie grib nedaudz pasūkt jūsu asinis, tad to viņiem nedrīkst liegt. Okei, lai veicās.”

