FOTO: Unsplash.com

Rīgā gaisa kvalitāte kļuvusi ļoti slikta. Iedzīvotājiem vēlams samazināt fiziskās āra aktivitātes Ieteikt







Otrdienas rītā Rīgā gaisa kvalitāte kļuvusi ļoti slikta, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.

Reklāma Reklāma

Gaisā suspendēto cieto daļiņu PM10 jeb putekļu, kuru diametrs ir līdz 10 mikrometriem, koncentrācija deviņos rītā sasniedza 187 mikrogramus kubikmetrā Kronvalda bulvārī un 237 mikrogramus kubikmetrā Krišjāņa Valdemāra ielā.

Gaisa kvalitāte kļūst slikta, ja šis rādītājs pārsniedz 50, un īpaši slikta, ja PM10 diennakts vidējā koncentrācija pārsniedz 150 mikrogramus kubikmetrā.

Lielais gaisa piesārņojums radies no Sahāras putekļiem, kā arī no vietējiem piesārņojuma avotiem. Slikta gaisa kvalitāte ir Latvijas lielākajā daļā, it īpaši pilsētās.

Situācija uzlabosies, vējam iegriežoties no rietumiem, dienvidrietumiem, atnesot vēsāku un tīrāku gaisu. Galvaspilsētā tas notiks otrdienas pēcpusdienā vai, vēlākais, vakarā.

Gaisa kvalitātei esot īpaši sliktai, iedzīvotājiem jāsamazina fiziskās āra aktivitātes, savukārt jutīgajām iedzīvotāju grupām no tām jāizvairās pilnībā.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas novērtējumu gaisa piesārņojums ir ceturtais lielākais risks veselībai – aiz augsta asinsspiediena, neveselīga uztura un smēķēšanas.